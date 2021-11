Historiquement, les Français ont l’habitude de combiner Livret A et compte courant pour faire fructifier leurs économies. Néanmoins, cette stratégie reste limitée, car leurs finances peinent à croître à cause des taux d’intérêts inférieurs à ceux de l’inflation.

Pourtant, il existe de meilleures alternatives pour faire prospérer son épargne, comme Mon Petit Placement qui offre la possibilité d’investir facilement et en quelques clics.

L’objectif de la fintech lyonnaise est de rendre accessible l’investissement haut de gamme pour les particuliers. Pour ce faire, elle propose à ses utilisateurs une solution simple et accessible, grâce à laquelle ils peuvent placer leurs économies sur des produits financiers performants, bâtis en fonction de leur profil et de leurs besoins.

Depuis le lancement de son offre commerciale il y a seulement dix-huit mois, l’entreprise a parcouru du chemin. Après deux levées de fonds, la fintech tape aujourd’hui plus fort : elle vient d’effectuer son troisième tour de table, rassemblant six millions d’euros. Une nouvelle opération menée auprès de ses investisseurs historiques, mais aussi de nouveaux, dont Insurtech Capital, Weaving Group, Aonia Ventures, French Founders ou encore le fonds French Tech Seed porté par Bpifrance.

Une solution d’investissement accessible et performante

Il faut dire que le concept de Mon Petit Placement séduit. La start-up propose des produits financiers premium qui étaient, jusqu’ici, réservés à une élite. Sa solution s’adresse autant aux novices qui souhaitent faire prospérer leur argent qu’aux experts qui cherchent une alternative à leurs placements actuels. Ils peuvent accéder à un investissement performant et dynamiser leur épargne dès 300 euros.

L’entreprise innove en permettant d’investir facilement sur des produits haut de gamme, comme Pictet, Lazard ou encore JPMorgan. Il suffit de remplir en quelques minutes un formulaire permettant à leurs experts de cerner votre profil investisseur, avant que ces derniers vous adressent en vidéo une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs. C’est sans engagement, et leurs experts sont disponibles par chat ou par téléphone en cas de besoin. Mon Petit Placement conseille tous les types de profils d’investisseurs pour les aider à définir et mettre en place la stratégie adaptée à leurs besoins, en fonction du niveau de risque et de rentabilité voulu.

Pour les profils les plus soucieux de leur impact, Mon Petit Placement permet d’investir en pleine conscience. La start-up propose de choisir le type de secteur dans lequel investir son capital. Plusieurs verticales sont proposées, dont la santé, la tech, le climat et l’égalité. Comme à chaque fois, un expert sera là pour répondre aux différentes questions qui peuvent émerger.

Investir avec sécurité et confiance

Dans le domaine de la finance, la transparence est un gage important pour parvenir à mettre les épargnants en confiance. De ce fait, Mon Petit Placement mise sur une honnêteté en tout point : la start-up se rémunère via une commission seulement si le placement du client performe. Si sa performance est négative, elle ne prélève aucun frais. Un engagement « Gagnant-Gagnant » qui assure que les conseils qui sont donnés soient les meilleurs possibles.

Côté sécurité, Mon Petit Placement est adossé à de solides partenaires assureurs, comme Apicil, ou encore Generali. Les données personnelles et bancaires de ses utilisateurs sont parfaitement protégées.

La solution de Mon Petit Placement vise donc à transformer l’investissement pour le rendre plus simple, accessible et performant. Avec ce nouveau tour de table, la fintech compte bien accélérer sa croissance et poursuivre la diversification de son offre de produits financiers pour permettre à tous de faire croître efficacement son capital sur le long terme. En quelques clics, vous pouvez, vous aussi, profiter des avantages qu’offre Mon Petit Placement et booster votre épargne. En ce moment, Siècle Digital vous fait bénéficier d’une réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code SIECLE.