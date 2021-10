Avec la crise du Covid-19, les entreprises ont pris conscience de la nécessité de mettre en place une stratégie de transformation numérique. Cette crise sanitaire a agi comme un déclic pour de nombreuses marques, tous secteurs confondus, qui ont saisi l’importance de la digitalisation. En effet, comme vous le découvrirez au cours d’une réunion d'information organisée par l’EFAP le 28 octobre, les compétences digitales sont désormais indispensables à de nombreux postes.

Seulement, pour réussir leur transformation numérique, les entreprises ont besoin de recruter les meilleurs talents. L’évolution constante de l'expérience client pousse les marques à recruter des professionnels du marketing digital. C’est en partant de ce constat que l’EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication, un établissement de formation privé français fondé en 1961 par Denis Huisman, a décidé de proposer des formations adaptées aux nouveaux usages. Le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business (MBA DMB) permet justement de former les managers du marketing et de la transformation digitale.

Le 28 octobre à 12h30, l’École vous propose de participer à un webinar afin de découvrir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, élu deuxième meilleur MBA et Masters E-Business du classement Eduniversal 2020. Cette formation construite en partenariat avec le Hub Institute est la formation de référence du marketing, de la communication digitale et de la transformation numérique des entreprises. Découvrez la formation et ses différentes rentrées possibles (mars et octobre 2022) en participant au webinar du 28 octobre.

Pour réussir leur entrée sur le marché du travail dans ce domaine, les étudiants doivent absolument maîtriser des compétences en marketing et en communication digitale. En participant à ce webinar, vous découvrirez comment de telles compétences peuvent séduire les recruteurs et vous permettre d’accroître votre employabilité. Au programme de la conférence du 28 octobre :

Comment la crise du Covid-19 nous a fait basculer dans la Next Economy ?

Identifier les compétences-métiers indispensables en Marketing/Com

Comment développer les soft skills indispensables dans ce secteur ?

Comprendre l'importance du Personal Branding

Au cours de ce live, vous découvrirez plus en détail le contenu du MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP, un MBA leader dans le domaine de la transformation digitale. Si ce programme vous intéresse, vous pourrez vous y inscrire pour la prochaine rentrée prévue dès le mois de mars 2022 (rentrée décalée).

Le webinar du 28 octobre sera animé par Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL). À ses côtés, Sophie Guignier, Directrice Adjointe du MBA DMB, Arnault Chatel, Responsable Pédagogique du MBA DMB. Pour pouvoir assister à ce webinar, pensez à vous inscrire.