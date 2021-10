Adriel : l’outil qui automatise la création de rapport marketing et centralise les données dans un tableau de bord unique !

La création de rapports en marketing est importante pour suivre les actions en place et tirer des enseignements de ces derniers. En fonction des outils utilisés, il est commun de devoir switcher entre les plateformes, car peu d'outils centralisent toutes les données des plateformes marketing. Une perte de temps pour regrouper les données, qui pourrait être évité en utilisant le bon outil !

Adriel est l'outil idéal ! Cette plateforme relie toutes les données de différents canaux marketing payants en un seul tableau de bord avec des outils pour surveiller, gérer et optimiser les performances. Un outil utile pour les agences et les marketeurs qui veulent avoir au même endroit, toutes les dépenses en cours et facilement modifier des campagnes en cours, tout en les optimisant.

Un outil qui automatise et centralise la gestion des données marketing

Pour utiliser Adriel, il faut dans un premier temps connecter les comptes publicitaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon...). Une manipulation qui se fait en quelques clics. À partir de là, Adriel va commencer à regrouper toutes les informations des comptes publicitaires.

Le tableau de bord d'Adriel est l'outil clé pour voir dans l'ensemble les performances des publicités. Il indique divers KPIs comme :

les impressions

le taux de clics

le CPC

le nombre de liens cliqués

les dépenses

le CPA

les conversions

La période de temps peut être modifiée pour obtenir des informations précises sur une journée ou une semaine. Il est aussi possible de comparer des périodes précises. Les résultats de chaque publicité sont aussi disponibles.

Les paramètres des campagnes comme le fait qu'une campagne soit active ou non, le budget et les dates peuvent être modifiées directement via Adriel. Pratique pour éviter de se rendre sur chaque plateforme pour couper ou modifier une campagne.

Des tableaux de bords personnalisés sont aussi disponibles. Ces derniers doivent être créés en fonction de vos besoins et des différents filtres à disposition.

Collaborateurs et clients peuvent être invités à utiliser et consulter les données, avec des niveaux d'accès différents !

Côté prix, Adriel est un outil payant, profitant d'offres intéressantes Pour 79 dollars au lieu de 990 dollars, toutes les fonctionnalités sont disponibles. 3 sources de données peuvent être connectées. Pour connecter plus de sources de données une offre à 159 dollars est disponible au lieu de 1990 dollars.