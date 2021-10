Aujourd’hui, la grande majorité des sites est amenée à évoluer. L’époque où les sites restaient identiques durant plusieurs années est révolue. Que ce soit pour améliorer son taux de conversion, faire évoluer son business model ou revoir son image de marque, des changements interviennent plus régulièrement. Plus précisément, Kaliop identifie deux types de maintenance : la maintenance corrective et la maintenance évolutive. La première permet de corriger les bugs ou les erreurs. La seconde est davantage créative et permet de faire évoluer l’existant.

Grâce à un livre blanc complet et gratuit, Kaliop, spécialiste de la transformation numérique et de l’innovation, propose un guide complet pour optimiser votre plateforme digitale. Des KPIs à prendre en compte aux outils à utiliser, en passant par les méthodes pour réussir les évolutions, rien n’est oublié !

Expérience utilisateur et suivi de la performance sont les piliers de l’optimisation

Ce livre blanc se divise en trois grandes parties. La première se concentre sur comment intégrer les utilisateurs dans l’évolution de sa plateforme digitale Plusieurs techniques sont fournies afin de facilement récolter des retours utilisateurs et en tenir compte dans sa stratégie.

La seconde partie du livre blanc se consacre à la mesure de la performance de la plateforme digitale, dans l’optique d’améliorer l’expérience utilisateur. Ici, des métriques de performance à suivre, ainsi que des outils de mesure à exploiter sont proposés.

Pour terminer, la troisième partie de ce livre répond à la question “Comment faire évoluer sa plateforme de manière efficace ?”. Afin de faire évoluer son application régulièrement pour intégrer les résultats des tests utilisateurs et le suivi des KPIs, une bonne pratique consiste à mettre en place un cycle régulier d’évolutions (analyse, cadrage, développement, test). Couplé avec des tests automatiques (continuous integration) et des bons outils de développement (continuous deployment), vous pourrez ainsi améliorer efficacement les performances de votre plateforme digitale sur le long terme.

Kaliop offre ainsi un livre blanc complet qui permet de suivre des étapes précises tout en utilisant les bons outils pour optimiser une plateforme digitale !