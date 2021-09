La maison de disques Warner Music Group (WMG) a annoncé un partenariat avec Twitch, lundi 27 septembre. Cet accord est une première pour la plateforme de streaming. Il permet notamment à Warner de lancer des chaînes Twitch dédiées à certains de ses artistes.

Twitch, qui appartient à Amazon, n’avait encore jamais signé de tel partenariat avec une maison de disques. L’objectif pour Warner est de s’insérer sur ce nouveau marché, encore vierge de tout concurrent. Le label a prévu de lancer plusieurs chaînes sur la plateforme, pour certains de ses artistes les plus populaires, comme Bella Poarch, ou Saweetie.

Outre le fait de trouver un nouveau modèle économique, Warner souhaite aussi créer un espace particulier pour les fans. Si Twitch est autant prisée, c’est en partie parce qu’elle permet une interaction facilitée avec les spectateurs. « Il est clair que Twitch est un espace indispensable pour que tous les types de créateurs puissent se connecter avec leurs communautés de fans », explique Oana Ruxandra, CDO et vice-présidente du développement commercial, chez WMG.

Une nouvelle source de revenus pour Warner

« Notre partenariat crée une opportunité sans précédent pour les artistes de WMG et de Twitch de construire des communautés de fans », a déclaré Tracy Patrick Chan, vice-président et directeur de la musique, chez Twitch.

Excited to welcome @warnermusic to Twitch! Our partnership creates unprecedented opportunity for wmg & twitch artists to build communities of new & existing fans & provides flexibility for all Twitch creators. Together, we're building the future of music! https://t.co/k1wIlPjBYm — Tracy Patrick Chan (@tracypchan) September 28, 2021

La plateforme propose en effet un panel d’outils d’engagement à ses utilisateurs, pour interagir avec leurs artistes, et créateurs de contenus, préférés. Des outils qui servent aussi à générer des revenus. Pour qu’un hôte gagne de l’argent via la plateforme, il existe trois options, toutes liées à l’interaction avec les spectateurs. La première consiste en l’abonnement de ces derniers à une chaîne, moyennant 5 dollars par mois. 50 à 70% sont ensuite versés au propriétaire de la chaîne. En ayant environ 500 abonnés, il est donc possible de gagner un smic.

La deuxième option est celle du « pourboire ». Les internautes peuvent faire des dons aux créateurs, en utilisant la monnaie virtuelle de la plateforme (des Bits), qu’il faut acheter avec de l’argent physique. Dernière option, les publicités, et les sponsors. Un créateur a accès à un bouton, permettant de lancer 30 secondes de pub, à n’importe quel moment de son stream (en plus de la publicité obligatoire à chaque début de diffusion).

Une chaîne autonome et premium

La maison de disques va aussi créer une chaîne autonome, avec une programmation musicale originale, établie par sa maison de production IMGN. Là encore, Warner souhaite mettre l’interaction avec les spectateurs au centre du projet.

La programmation comprendra ainsi The Drop, un genre de talk-show musical. Freestyle Throwdown est le deuxième contenu lancé sur cette chaîne, et sera centré sur le rap. The One, une émission où des artistes interpréteront des chansons, et répondront aux questions des spectateurs, complète la programmation. « Les mélomanes auront une nouvelle vision rafraîchissante du monde de la musique et de la vie des leurs artistes préférés », affirme Oana Ruxandra.

En 2020 déjà, Warner Bros (qui ne fait pas partie du même groupe que WMG), a annoncé un virage dans la stratégie de diffusion de ses contenus, en se tournant de plus en plus vers le streaming. Il s’agit d’un secteur en pleine expansion, et de plus en plus d’entreprises et de créateurs déclinent leurs contenus sur Twitch. Même la Ligue 1 Uber Eats (football) s’est lancée sur la plateforme cette année, preuve s’il en faut, que le streaming en direct est un marché plein d’avenir.