Partant du constat évident que la crise sanitaire internationale a eu un impact considérable sur les entreprises, il n’est pas étonnant que bon nombre d’entre elles aient accéléré leur transformation digitale afin de s’adapter, en un temps record, aux nouvelles contraintes liées à l’actualité. Pourtant, en fonction de leur taille, de leur secteur et de leur structure, les entreprises ne connaissent pas toutes les mêmes défis en matière de digitalisation et la plupart des outils proposés sur le marché aujourd’hui ne sont pas adaptés aux indépendants, TPE et PME. La dématérialisation des solutions n’est pas systématiquement évidente pour ces entreprises à taille humaine, notamment car leurs besoins sont foncièrement différents. Certains outils ont cependant fait des besoins de ces petites entreprises leur priorité. C’est notamment le cas de Yousign, expert de l'expérience en signature digitale qui aide les PME au quotidien sur le développement de leur dématérialisation, mais pas uniquement. Les solutions de Yousign aident les entreprises à digitaliser la gestion des signatures pour mieux se connecter avec leurs équipes, clients et partenaires et simplifier leur quotidien. Quels sont les avantages d’une telle solution pour les indépendants, TPE, PME et ETI ? Quelles utilisations les outils Yousign permettent-ils et en quoi sont-ils particulièrement novateurs ? À l’occasion du lancement de la nouvelle version de l’application de signature électronique Yousign, notre équipe a testé le produit et vous propose un petit aperçu des atouts et fonctionnalités phares.

Une application SaaS intuitive, fiable et sécurisée

Les solutions de Yousign permettent aux professionnels d'automatiser leur processus de signature et de sécuriser leurs données tout en leur offrant une expérience optimale à leurs équipes comme leurs clients : moins de temps passé sur les tâches administratives chronophages, davantage de suivi des documents et une meilleure organisation de la digitalisation de l’entreprise. Avec sa plateforme SaaS intuitive et son API* modulable, combinées à un support dédié, Yousign offre les solutions de signature électronique intégrées les plus complètes du marché. L’application SaaS est intuitive, fiable et sécurisée et pensée pour permettre aux PME d'atteindre rapidement leurs objectifs. Afin d’accompagner ses clients dans leur digitalisation, Yousign lance une nouvelle application de signature électronique, entièrement repensée.

Ce nouvel outil permet dorénavant aux professionnels de digitaliser facilement l’entièreté de leurs processus de signature, d’augmenter leur productivité, simplifier leur quotidien et de fait, gagner du temps pour leurs missions stratégiques. L’application permet notamment d'envoyer et de signer n’importe quel document à partir d'une interface simple depuis un ordinateur, mobile ou tablette, de construire des flows de validation et de signature personnalisés, de planifier des rappels automatiques… Les collaborateurs et clients peuvent consulter, signer puis télécharger leurs documents sans créer de compte en quelques clics seulement.

“Yousign ne cesse de croître et d’investir afin de proposer à ses clients les solutions de signature électronique les plus intuitives et innovantes du marché tout en maintenant un accompagnement de proximité qui est plébiscité par nos clients. Cette expérience client proposée à chaque étape d’utilisation de la signature électronique est le fruit du travail quotidien des équipes de Yousign. Nous sommes fiers de savoir attirer les meilleurs talents qui nous permettent de grandir rapidement tout en gardant notre ADN”.

Luc Pallavidino, CEO de Yousign.

Un design épuré et une interface intuitive au service de l’utilisateur

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l’application ? Qu’est-ce qui change et qui permet à Yousign de faire partie des experts du secteur ? Tout d’abord, une nouvelle interface intégrant un nouveau design pour une utilisation toujours plus intuitive et un accompagnement in-app renforcé tout au long du parcours d’utilisation. En développant ce nouvel outil, les experts de Yousign ont créé une nouvelle expérience de signature, plus simple, innovante, agréable et cette nouvelle interface conserve toutes les garanties de sécurité.

“Avec notre nouvelle application au design épuré et à l’utilisation simplifiée, tout client pourra profiter des avantages de la digitalisation. Nous sommes persuadés que cette solution deviendra le nouveau standard de signature électronique en Europe : sécurisé, ultra-accessible et rapide”.

Luc Pallavidino, CEO de Yousign.

Cette nouvelle application, made in France, s'adapte aux besoins des TPE et PME grâce à des tarifs accessibles (à partir de 9€ par mois), une utilisation ultra-simplifiée et un fonctionnement sécurisé (certifié eIDAS et conforme au RGPD). Ceci rend l’application Yousign accessible et les collaborateurs, autant que les clients, louent l’expérience utilisateur fluide, personnalisée et efficace. Yousign a intégré toutes les fonctionnalités dont les PME ont besoin pour gérer leurs signatures efficacement telles que le suivi en temps réel, la signature à distance et en présentiel, des modèles préconçus, ou encore des relances automatiques. En ce qui concerne le déploiement, l’application reste sur le registre de la simplicité. La création d’un compte se fait en quelques clics et les utilisateurs peuvent dès lors envoyer, consulter, approuver et signer des documents. Aucune perte de temps. Nul besoin de formations, l’adoption de l’application Yousign est considérablement facilitée.

La nouvelle application de Yousign permet aux indépendants, TPE et PME d’envoyer et de suivre toutes signatures électroniques depuis tout appareil, en personne ou à distance. Yousign propose un essai gratuit pour les indépendants, TPE et PME. Il suffit simplement de s’inscrire pour tester la dernière version de l’application. Yousign c’est la garantie d’offrir à ses collaborateurs et clients une expérience parfaite, bien éloignée du stress administratif d’un autre temps.

*Application Programming Interface