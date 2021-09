La plupart des entreprises BtoB sont confrontées à un problème de taille qu’elles peinent à résoudre : la longueur du cycle de vente. Un phénomène qui touche la majorité des équipes sales chargées de vendre leur produit ou leur service à des professionnels. Dans un webinar dédié, Synolia et HubSpot ont décidé d’unir leurs forces pour vous proposer des solutions. Le 28 septembre 2021 à 11h30, venez découvrir comment réduire votre cycle de vente et optimiser votre pipeline commercial.

Comment optimiser votre processus commercial ?

C’est un fait et ce ne sont pas les sales BtoB qui diront le contraire : les cycles de vente longs et complexes rendent difficiles la prévision commerciale, la définition d’objectifs et leur atteinte. Comme vous le découvrirez dans ce webinar, traditionnellement, les cycles de vente BtoB ont tendance à se rallonger, et chaque étape est concernée.

Un processus fastidieux qui complexifie la tâche des managers commerciaux… Le 28 septembre 2021, les spécialistes de Synolia et de HubSpot vous donneront les clés pour l’optimiser. Delphine Schwartz, Directrice commerciale CRM & BI chez Synolia et Romain Pierron, Partner sales manager chez HubSpot, seront les deux animateurs de ce live. Experts dans la vente BtoB, ils pourront répondre à toutes vos questions.

Repartez avec des conseils pratiques à appliquer au sein de votre entreprise

Ces deux spécialistes vous donneront également les clés nécessaires pour réduire votre cycle de vente. Au programme du webinar du 28 septembre 2021, deux temps forts :

Comment établir un pipeline commercial ?

7 conseils pour optimiser chaque étape du cycle de vente

Cette fin d’année 2021 est peut-être l’occasion pour votre entreprise de revoir ses objectifs commerciaux pour l’année prochaine. Le webinar du mardi 28 septembre à 11h30 va justement vous permettre d’optimiser vos processus commerciaux et d’impulser une nouvelle stratégie à votre force de vente. Au cours de ce live, vous découvrirez notamment comment optimiser chaque étape de votre cycle de vente grâce à des conseils pratiques et des recommandations stratégiques de nos experts commerciaux.

À la fin du webinar, vous repartirez avec des conseils et des best practices à mettre en place au sein de votre entreprise pour faire évoluer vos processus commerciaux et atteindre vos objectifs grâce à des actions à mener sur le long terme. N’oubliez pas de vous inscrire !