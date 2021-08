Ah la joie des liens. Quand on trouve un article ou une vidéo pertinente, plusieurs options se présentent : laisser l'onglet ouvert, copier le lien dans une note, envoyer le lien dans une conversation, ajouter l'onglet aux favoris... Sauf que quand il s'agit d'une centaine de liens, en retrouver un précisément alors qu'il peut être n'importe où n'est pas simple !

C'est pourquoi il existe des gestionnaires de signets à l'image de Linker, une application simple et légère qui aide à sauvegarder, organiser et partager des liens. L'équipe de Linker propose une application web, des applications iOS et Android et une extension de navigateur (sous Chrome) qui permettent de sauvegarder rapidement des liens.

Un outil qui centralise tous les liens pertinents

Parmi les fonctionnalités clés de Linker, on peut citer :

la possibilité de sauvegarder le lien de l'onglet actuel en un seul clic via l'icône de l'extension

l'enregistrement de n'importe quel lien dans une page web à partir du menu contextuel de Chrome

la synchronisation des signets et dossiers Google Chrome existants avec Linker (une fonctionnalité qui fait la différence face à des outils comme Pocket par exemple, et surtout de ne pas perdre des données au moment du switch)

Tous les liens sont organisés facilement, afin de ne pas être perdu face à une quantité trop importante de liens. Des dossiers peuvent être créés en fonction de thématiques par exemple.

Il est par ailleurs possible de partager des dossiers à des proches, des collaborateurs ou des amis, afin d'enregistrer des ressources communes au même endroit et ne pas perdre d'informations importantes !