En navigant sur le web, il est commun de vouloir sauvegarder des liens d’articles, de vidéos, ou de sites à consulter plus tard. Il est possible de sauvegarder ces derniers via les favoris de Google par exemple, cependant retrouver un lien n’est pas toujours simple, malgré une organisation la plus complète des dossiers. Il existe plusieurs outils pour facilement sauvegarder des onglets/des pages et les organiser en collection.

C’est notamment le cas de Raindrop.io. Cet outil disponible comme extension Chrome ou application mobile ou web, permet de sauvegarder n’importe quoi depuis le web. Raindrop.io est tout simplement un gestionnaire de signets tout-en-un et intelligent ! Il offre des collections, des tags, des aperçus instantanés ou encore une recherche de texte, la collaboration ou encore diverses intégrations. L’outil permet de créer des collections, ajouter des tags et des filtres, trouver les contenus dupliqués…

Une organisation simple de tout le contenu web enregistré

Lancé par Rustem Mussabekov, la 5ème version de l’outil vient d’être déployée et propose son lot de nouveautés. Le fondateur précise qu’aucune donnée n’est revendue et que l’argent gagné provient simplement des abonnements professionnels.

Parmi les nouveautés proposées dans la version 5.0 de Raindrop.io, on peut citer une bibliothèque permanente et la recherche de texte. Ainsi, le contenu intégral de chaque page web et de chaque PDF enregistré peut être recherché. En tapant des mots clés, il est possible de trouver le bon signet ! Même si une page sauvegardée est retirée, une copie existera toujours.

Un outil aussi bien pour les particuliers que les professionnels

Raindrop.io peut facilement se connecter à plus de 2000 applications, grâce à des intégrations IFTTT et avec Zapier. L’API de Raindrop.io est publique, toutes les fonctionnalités sont ainsi disponibles et il est possible de l’intégrer avec les lecteurs RSS, les plus populaires. Plus d’options de personnalisations sont offertes, avec plus de filtres etc.

Enfin, Raindrop.io est un outil collaboratif, il est possible de donner accès à d’autres personnes à des collections, afin que chacun enrichisse ces dernières.

Deux offres sont proposées. Une version gratuite, offrant un nombre illimité de signets, de collections ou encore d’appareils sur lequels Raindrop.io peut être utilisée. La version payante, facturée 31,19 euros par mois, s’adresse plutôt aux professionnels. Elle offre toutes les fonctionnalités gratuites, ainsi que des tags auto-suggérés, la recherche de texte, une sauvegarde de toutes les pages enregistrées etc.