Au quotidien et encore plus avec la pandémie, les réunions à distance sont pour certains une perte de temps, pour d'autres un calvaire, pour certains un plaisir. D'une manière générale, tout le monde perd un peu ou beaucoup trop de temps à switcher entre plusieurs applications pour organiser une réunion. C'est en tout cas le constat de Radu Negulescu, fondateur de FlowOS, l'entreprise à l'origine de Sessions.

Sessions n'est pas un "autre outil de vidéoconférence", comme l'explique Radu Negulescu. Sessions est un outil qui redéfinit la communication hybride en apportant tous les outils collaboratifs au sein d'un seul et unique en endroit. Sessions s'occupe ainsi de la planification, la structuration, le déroulement et le suivi d'une application.



Sessions embarque des applications de vidéoconférence et de messagerie instantanée, de calendriers, d'applications de planification, de documents, de tableaux blancs, etc., afin de les intégrer de manière cohérence aux réunions.

Les réunions sont conçues à l'avance, autour d'un ordre du jour précis, et tous les outils et contenus nécessaires sont embarqués et prêts à être utilisés.

En utilisant Sessions, plusieurs modules sont disponibles. Sur la gauche on retrouve l'agenda de la conférence, afin de savoir quels sont les sujets à discuter et le temps accordé à chaque sujet. Sur la droite, le Chat est disponible à tout moment afin de discuter sur les points abordés ou le contenu mis en avant sur l'écran. En fonction de ce qui apparaît, il est aussi possible de prendre des notes, qui à la fin de la réunion seront envoyées par mail.

Parmi les fonctionnalités clés de l'outil on peut citer : des formulaires, des questions, des galeries médias, des temps de pause, des automations ou encore des intégrations avec des outils comme Google Docs et Miro.

Sessions est pour le moment disponible en version bêta et de manière gratuite! De nouvelles fonctionnalités devraient prochainement voir le jour.