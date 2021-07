Chaque jour, des millions de recherches sont effectuées sur Google. Alors qu’un travail est en cours afin d’indiquer les résultats considérés comme « non fiables », le moteur de recherche vient s’agrémenter d’un nouveau panneau informatif. Grâce à ce dernier, les internautes pourront directement voir des détails à propos de leurs requêtes effectuées sur Google. L’objectif est ainsi d’expliquer rapidement les résultats affichés et comment rendre sa recherche plus pertinente.

Plus de détails sur les résultats de recherche Google

Par le biais d’un billet de blog, Google a annoncé plus de transparence dans l’affichage de ses résultats. Le célèbre moteur de recherche vient ainsi s’agrémenter d’une nouvelle section « Votre recherche et ce résultat » dans son panneau informatif « À propos de ce résultat ». Pour rappel, cette zone est directement affichable en appuyant sur les trois petits points à côté d’un résultat de recherche.

Grâce à cette nouvelle section, il est ainsi possible de découvrir plusieurs facteurs liés à un résultat affiché :

La correspondance des mots-clés : soit les termes pris en compte par Google afin de déterminer si une page web est pertinente avec les mots utilisés dans votre recherche ;

soit les termes pris en compte par Google afin de déterminer si une page web est pertinente avec les mots utilisés dans votre recherche ; Les termes connexes : le moteur de recherche analyse ici les mots-clés en lien avec votre requête. Google explique ainsi : « Si vous recherchez "comment cuire du poisson au four", nous recherchons également les pages contenant des termes connexes tels que "cuire" et "recette" » ;

le moteur de recherche analyse ici les mots-clés en lien avec votre requête. Google explique ainsi : « Si vous recherchez "comment cuire du poisson au four", nous recherchons également les pages contenant des termes connexes tels que "cuire" et "recette" » ; L’ examen des liens : Google identifie les liens présents dans la page afin de juger si des pages annexes peuvent être reliées aux termes utilisés dans votre recherche ;

Google identifie les liens présents dans la page afin de juger si des pages annexes peuvent être reliées aux termes utilisés dans votre recherche ; La pertinence locale : une indication simple et rapide des facteurs géographiques pris en compte pour afficher ce résultat (langue parlée, pays et localisation). « Par exemple, si vous recherchez "quel est le jour du ramassage des ordures", il est utile d'obtenir des résultats applicables à votre ville ou à votre État », explique Google.

Outre ces informations, le panneau « À propos de ce résultat » permet aussi de profiter d’astuces afin d’obtenir le résultat le plus pertinent autour de votre requête.