Aussi bien du coté personnel, que professionnel, organiser son agenda avec des rendez-vous peut être un vrai casse-tête. Entre les échanges de mail pour caler le bon horaire et la bonne date, les personnes finalement indisponibles au dernier moment ou encore les différents fuseaux horaires lors de rendez-vous, l'organisation est primordiale.

Pour pallier ce problème, il existe des outils comme TuCalendi, un calendrier qui peut être intégré en tant que widget sur un site, mais aussi partagé via un lien. TuCalendi se connecte aux calendriers Google ou Outlook, mais aussi à des applications comme Stripe, Zoom, etc pour une expérience utilisateur sans faille.

Pour une organisation des rendez-vous plus rapide et simple !

L'objectif de TuCalendi est de relier facilement les gens. Avec un lien personnel, il est simple de partager son calendrier à des clients, qui pourront réserver un rendez-vous en quelques clics. L'outil offre des disponibilités à la semaine et à l'heure, avec des durées flexibles et des questions personnalisées.

Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on retrouve :

un widget pour un site web

des intégrations directes avec Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Hubspot, Slack, etc

des paramètres de disponibilité flexibles

des options de paiements

la marque blanche (et ainsi supprimer le logo TuCalendi)

une personnalisation du design (adapter la couleur de TuCalendi aux couleurs d'un site)

un outil international (chaque calendrier/évènement peut être dans plusieurs langues)

prochainement une option pour faire des dons devrait être disponible !

Enfin, chaque email envoyé peut être personnalisé et surtout enregistrer comme template, afin d'avoir un template précis en fonction de chaque type de rendez-vous/d'évènement.

Côté prix, TuCalendi est un outil payant proposé avec une remise intéressante, permettant de bénéficier de l'outil à vie pour seulement 39 dollars au lieu de 220 dollars. Grâce à l'offre exclusive proposée, il est possible de profiter de 6 calendriers, avec un nombre illimité d'évènements, et des différentes fonctionnalités citées plus haut.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.