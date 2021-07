La connaissance d'un prospect est essentielle pour convertir ce dernier en client. Pour cela, chacun à sa technique, des calls, des mails génériques (qui n'auront probablement que peu de succès). Pour savoir exactement ce que veut un prospect, il faut lui demander, d'une manière ou d'une autre.

Smart Quiz Builder est un plugin de quiz WordPress qui permet de créer facilement un quiz lead magnet ou un sondage, grâce auquel il est possible de poser aux prospects une série de questions pertinentes pour en apprendre davantage sur eux, segmenter et attribuer des tags en fonction de leurs réponses. Les prospects peuvent s'inscrire pour recevoir une offre personnalisée en fonction de leurs objectifs et leurs intérêts.

Une interface conçue pour gagner du temps et obtenir des leads plus qualifiés

Plutôt que d'envoyer des e-mails de suivi génériques, avec Smart Quiz Builder il est possible d'envoyer des e-mails pertinents grâce aux tags. L'éditeur proposé par Smart Quiz Builder est simple à utiliser et propose de nombreux templates. Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on peut citer :

la prise en charge de tous les types de quiz

la création de beaux quiz et interactif

un constructeur visuel d'entonnoir de conversion

la prise en charge de tous les types de questions

une redirection automatique vers la bonne page en fonction des résultats

une intégration avec les principales plateformes de messagerie

une connexion avec Zapier

la connexion avec le pixel Facebook

Grâce à Smart Quiz Builder, il est facile de capter l'attention des prospects et surtout répondre à leurs besoins !

Smart Quiz Builder est un plugin payant accessible à vie pour un prix intéressant. En effet, pour 49 dollars au lieu de 399 dollars, il est possible de profiter de toutes les fonctionnalités de l'outil, mais aussi de donner la possibilité aux participants de partager leurs résultats sur les réseaux sociaux, profiter de statistiques détaillées, etc.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.