application ? Comme le SEO pour votre site web, l’ASO est indispensable pour faire remonter votre application dans les magasins d’applications. En téléchargeant le dernier livre blanc d’Ad4Screnn, vous découvrirez qu’il s’agit d’une stratégie de référencement visant à maximiser la visibilité d’une application mobile afin qu’elle apparaisse dans les tops résultats lors d’une recherche par mots-clés.

Un livre blanc pour peaufiner votre stratégie d’app marketing

Ce livre blanc à télécharger gratuitement est une mine d’or pour vous aider à construire votre stratégie digitale. Vous comprendrez notamment comment rendre votre application plus visible et mieux classée dans les résultats de recherche iOS et Android, grâce à l’ASO, afin d’accroître le nombre de téléchargements organiques. Comme vous le découvrirez dans l’e-book d’Ad4Screen, plusieurs critères sont à prendre en compte : le nom de votre application, le sous-titre, l’icône, la vidéo app preview, la description ou encore la note de votre app.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez également comment vous inspirer de ce que font vos concurrents. Ad4Screen vous explique comment analyser les différentes stratégies des autres acteurs du marché : verticale notations / verticale assets graphiques et leviers medias / verticale ranking et téléchargements / verticale champs sémantiques & assets des stores… Autant de possibilités que vous découvrirez dans cet e-book.

Délivrer le bon message, à la bonne audience

Dans son ouvrage, Ad4Screen vous aide également à définir la bonne audience à cibler dans le cadre de votre stratégie digitale et comment choisir la bonne granularité du ciblage, notamment avec des critères sociaux démographiques, géographiques, comportementaux, ou encore par rapport aux intérêts. Vous en apprendrez également davantage sur les enjeux et l’importance du message en fonction de l’audience ciblée.

Enfin, vous découvrirez comment classifier vos utilisateurs en fonction de leur appétence à la conversion. Il existe quatre niveaux : cold, warm, hot, on fire. En téléchargeant ce livre blanc, vous pourrez les différencier et adapter vos actions en fonction de chaque niveau d’appétence. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc d’Ad4Screen pour découvrir ces 9 questions indispensables pour construire votre stratégie digitale.