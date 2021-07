Le boom des influenceurs est révélateur du besoin qu’ont les marques de gagner en notoriété par la stratégie d’influence. Le marketing d’influence est l’ensemble des tactiques qui tendent à user de la recommandation. Découvrons les fondements du marketing d’influence, ses avantages et comment l’intégrer dans votre stratégie de communication.

Qu’est ce que le marketing d’influence ?

C’est la capacité à faire vivre votre marque auprès d’un vivier d’influenceurs et de prescripteurs. A ses débuts, le marketing d’influence ciblait principalement les membres d’une communauté et les blogueurs, avant-même que les réseaux sociaux ne prennent le dessus en communication digitale. Aujourd’hui le webmarketing et la communication 360°, misent sur ce levier, celui de l’influence et de la viralité.

Pour démarrer, il est important de savoir comment sont classifiés les influenceurs. Les deux indicateurs principaux sont les suivants, leur nombre d’abonnés et le taux d’engagement de leurs followers sur les réseaux sociaux :

Les nano-influenceurs sont des prescripteurs de niche. Leur audience comprend moins de 10 000 abonnés et le taux d’engagement des followers est faible.

Les micro-influenceurs sont proches de leur audience et comptent entre 10 000 et 100 000 abonnés. L’audience est très segmentée et le taux d'engagement est élevé.

Les macro-influenceurs ont plusieurs audiences, qui comptent entre 100 000 à 500 000 abonnés. Les macro-influenceurs apporte une forte visibilité à votre marque.

Les méga-influenceurs sont des célébrités, des artistes et des sportifs. Ils comptent plus de 500 000 abonnés. Leur influence est très importante.

Vous l’aurez compris, selon la taille de l’influenceur et l’objectif visé, il y a un budget associé qui devient de plus en plus conséquent si la taille de la communauté de l’influenceur est importante.

Lorsque l’on pense influenceur, on pense spontanément aux personnes extérieures à son entreprise, des personnes dites neutres, sans parti pris. Alors qu’en interne, chaque entreprise dispose d’influenceurs : vos collaborateurs. Les collaborateurs de votre entreprise font partie intégrante de votre stratégie de marketing d’influence. Chaque collaborateur peut être actif sur les réseaux sociaux et être ambassadeur de votre marque.

Pour que vos collaborateurs puissent communiquer sur votre marque, il existe un canal auquel on ne pense pas et qui a un véritable pouvoir d’attraction, ce sont les emails envoyés par vos collaborateurs. L’email est le premier canal de communication dans une entreprise. 35 emails sont envoyés par jour et par collaborateur. Sur une entreprise de 100 personnes, une campagne avec les emails des collaborateurs est délivrée à 99% et vue en moyenne 3500 fois par jour !

La signature de mail a le vent en poupe en marketing d’influence puisqu’elle a une connotation peu publicitaire. Elle est portée par un ambassadeur de votre marque, une personne de confiance, votre collaborateur. De plus, elle a l’avantage d’être peu onéreuse.

La cohésion entre l’audience de votre marque et vos influenceurs

L'authenticité est le facteur clé de réussite d'une campagne de marketing d'influence. Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus avertis, et il y a une véritable crise de confiance avec les marques proposant un contenu trop commercial. Plus la collaboration entre votre marque et l'influenceur semble évidente, spontanée et naturelle, plus la campagne sera performante.

L’important est de définir la ligne éditoriale et le storytelling le plus en adéquation avec votre audience. En résumé, définir précisément le positionnement de votre marque, la manière dont vous souhaitez faire parler de votre marque, et s’y tenir tout au long des publications. Il en va de même pour les influenceurs qui seront choisis et qui parleront de votre marque. L’identité graphique de votre marque et la ligne éditoriale constituent le corps et l’esprit de votre marque.

Après avoir listé les influenceurs les plus pertinents pour votre marque, une bonne préparation de votre approche avec l’influenceur est nécessaire pour le convaincre de travailler avec votre marque. Il est également important d’apprendre à connaître l’influenceur, de déterminer les arguments qui permettront de conclure une collaboration. Pour la co-création des campagnes, le meilleur moyen est de formaliser le déroulé de vos campagnes dans un contrat de collaboration qui vous lie. En amont, vous aurez définis avec l’influenceur les formats utilisés, les plateformes de publication, la durée des campagnes, le nombre de posts prévus, et la fréquence des publications. Également, il s’agira de définir : Quels sont les messages à faire passer ? Quels sont les produits à mettre en avant ? Quels sont les hashtags à utiliser ? Quels sont les indicateurs de performance à suivre pour analyser la performance des campagnes ?

S'il n'est pas recommandé d'imposer une façon de faire à l'influenceur, il est cependant indispensable que tous les éléments de la campagne soient contractualisés avec votre influenceur.

Quels indicateurs de performances sont à suivre en marketing d’influence ?

Afin de déterminer l'efficacité de vos campagnes de marketing d'influence, un suivi des performances est nécessaire afin de pouvoir optimiser vos campagnes. Un rapport d’analyse des performances à la fin de la collaboration avec vos influenceurs est nécessaire pour évaluer la suite de la collaboration.

Les indicateurs clés de performance à suivre pour les influenceurs :

Sur vos pages des réseaux sociaux :

La croissance du nombre d’abonnés,

Le volume d’impression organiques,

Le taux d’engagement des followers (likes, partages, et commentaires).

Sur votre site web, à partir du tracking de vos canaux d’acquisition influenceurs :

La croissance du traffic vers votre site web. Cette donnée est à croiser avec les canaux sources les plus performants (réseaux sociaux, articles influenceurs, etc).

La croissance du nombre d’emails collectés, ou d’inscriptions à un événement par exemple.

Les indicateurs clés de performance à suivre pour les ambassadeurs de votre marque, vos collaborateurs :

Sur les emails de vos collaborateurs :

Le volume d’impression de la signature de mail,

Le volume de clic de la signature de mail.

Sur vos pages des réseaux sociaux :

La croissance du nombre d’abonnés par collaborateur,

Le volume d’impression organiques,

Le taux d’engagement (likes, partage, et commentaire).

En résumé, le marketing d’influence est une stratégie publicitaire basée sur l’humanisation de la recommandation, la confiance donnée aux influenceurs, l’authenticité et la viralité des contenus produits.