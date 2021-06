Au moment de lancer une entreprise ou un produit, le logo est un élément important, qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui doit répondre à certaines normes. En fonction des secteurs, il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas. De plus, un logo représente l'image de la marque, il faut donc que ce dernier soit cohérent avec ce que l'entreprise souhaite dégager etc.

TWM Logotester est un moyen gratuit et facile de tester instantanément la qualité d'un logo. Cet outil a été créé par des designers professionnels et se base sur quatre critères pour évaluer le logo et indiquer si ce dernier correspond plus ou moins aux normes de conception. Les quatre critères sont :

l'unicité

l'évolutivité (le logo doit être facilement reconnaissable à différentes échelles

la tolérance de l'arrière-plan : le logo doit bien rendre sur différents arrière-plans pour pouvoir l'utiliser sur différents supports

les couleurs



En fonction de ces critères, un pourcentage est indiqué. Plus le score est proche de 100%, plus le logo est cohérent au secteur.

Pour vérifier un logo, il suffit d'importer le logo de l'entreprise et en plus, si vous souhaitez, le logo d'une application ou encore le favicon. L'idéal étant d'utiliser des images au format PNG, avec un arrière-plan blanc et une haute résolution d'image.

Ensuite, un score global est délivré en fonction des quatre critères cités précédemment. Des explications plus détaillées sont également fournies.