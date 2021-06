Faire de la retouche photo, aussi bien sur un selfie que sur des photos à destination e-commerce, n'est pas une partie de plaisir. Cela peut prendre du temps et nécessite des compétences en édition, du temps et surtout de la patience ! Pour gagner du temps au quotidien et automatiser certains réglages, il existe des outils comme Designify.

Développé par les équipes de Kaleido AI, un outil qui aide particuliers et entreprises à créer des images et des vidéos avec facilité, Designify permet de transformer un selfie en photo de profil ou bien à donner un aspect professionnel à un catalogue de produit, le tout de manière 100% automatique. Designify fonctionne grâce à plusieurs IA visuelles, formées pour rendre les images plus belles.



Une fois sur le site, il suffit d'importe une image pour voir les différents designs générés. Il peut y avoir des arrière-plans différents, certains colorés, d'autres avec des images en fonds. Une quarantaine de propositions sont faites.

Si un design plaît, il est possible de le télécharger directement au format PNG, mais aussi de le modifier ou bien l'automatiser. Cette dernière possibilité permet tout simplement d'appliquer à 10 images les mêmes paramètres, très rapidement ! À l'avenir, il devrait être possible de modifier plus d'images d'un seul coup.

Pour l'édition, il est possible de modifier l'ordre des éléments et des paramètres comme le style etc.

Un outil très pratique pour créer facilement des images à destination d'un site e-commerce, avec le même aspect, mais aussi pour améliorer des photos personnelles.