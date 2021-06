Selon une étude récente*, le marché mondial de la Business Intelligence attendra 26 milliards de dollars en 2021. Pour les entreprises, les enjeux de la récolte et de l’analyse des données sont cruciaux. Les données, “data” en anglais, ont su se rendre indispensables, si bien que depuis une dizaine d'années, on les retrouve à la base de toutes les stratégies d’entreprises. Ces dernières recueillent et traitent au quotidien plusieurs centaines de milliers de données qu’il faut ensuite analyser pour nourrir les stratégies produit, marketing, RH, etc. Grâce à ces informations, les marques peuvent optimiser les coûts, prédire les comportements des clients, améliorer le service client, ou encore suivre le lancement d’un nouveau produit.

En raison de la grande valeur ajoutée des données, les entreprises stockent et analysent des volumes de données toujours plus importants. Le challenge est de taille puisqu’elles se doivent de traiter toutes ces données provenant de sources différentes. Heureusement, il existe des solutions informatiques capables de faire parler les données afin de concevoir des analyses précises menant à des prises de décisions stratégiques. C’est notamment le cas de la solution de Business Intelligence (BI) développée par Microsoft qui permet la préparation et l’analyse de données. Performant et évolutif, Power BI est utilisé par les professionnels de la Data Science et du marketing, de l’administration, des équipes commerciales, ou encore des développeurs. Les spécialistes de ces outils sont généralement des analystes de données, recrutés par les entreprises afin de maximiser la valeur de leurs ressources en données à l’aide de Power BI. Ces experts sont responsables de la conception et de la création de modèles de données évolutifs, du nettoyage et de la transformation des données, et de la favorisation des compétences analytiques avancées.

La maîtrise d’un outil comme Power BI est une compétence extrêmement recherchée sur le marché du travail. Selon Glassdoor, un développeur Power BI gagnerait plus de 80 000 dollars par an. Grâce à des apprentissages d’excellence comme celui de DataScientest, désormais membre du programme Microsoft Learning Partner, les professionnels peuvent se former à ces nouveaux outils. DataScientest propose des formations approfondies en Data Science, et notamment un cours avancé dédié à l'outil Power BI de Microsoft, notamment éligible au CPF.

Les compétences que les entreprises s’arrachent

La solution Power BI est utilisée par un grand nombre de professionnels tels que les analystes business, développeurs ou ingénieurs logiciels. Les entreprises sont à la recherche de talents capables d’effectuer des requêtes, de comprendre les Data Warehouses et les fonctionnalités d’analyse de données. Grâce à une formation de 30h et de près de 9h de masterclass, le programme de préparation à l’examen “DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI” de Datascientest apporte aux élèves toutes les compétences dont ils ont besoin pour être à leur tour en mesure de concevoir des modèles de données, de nettoyer des stocks de données importants et de les transformer en une information qualitative et stratégique.

Avec des cours délivrés par les experts de DataScientest, les apprenants découvrent comment fournir une analyse complète d’un jeu de données brutes. Et comme l’apprentissage n’est jamais aussi efficace qu’avec des cas pratiques, l’analyse passe par un nettoyage des données et une phase de modélisation pour accéder ensuite à la visualisation. A l’issue de la formation, les compétences acquises sont considérables; les professionnels sont des experts de l’outil Power Bi, ils peuvent analyser des sets de données brutes, trier, organiser et modifier les données mais également modéliser des données transformées. Lors de cette formation d’excellence, les apprenants créent également un tableau de bord de divers axes d’analyses et savent exploiter toute la valeur à extraire des données d’une entreprise.

Des contenus pointus pour une préparation optimale

DataScientest est l’organisme spécialisé dans la formation des professionnels de la Data Science. Avec un parcours exigeant et l’intervention d’experts du domaine, les accompagnements dispensés par cet organisme sont qualitatifs, adaptés et concrets. C’est notamment le cas de la formation de préparation à l’examen DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI, proposée par DataScientest.

Dans un premier temps formés aux rudiments de la Business Intelligence, les apprenants font leur premiers pas avec l’outil de data visualisation Power BI. Ils apprennent à télécharger, installer la plateforme et découvrent l’interface en détail. Ensuite, les experts de DataScientest proposent de transformer les données avec l’outil Power Query. Ce composant permet de se connecter aux différentes sources de données et d’ensuite les transformer pour les utiliser dans les analyses. Une fois que les données sont propres, les apprenants attaquent la phase de modélisation. Cette dernière peut être réalisée en liant les informations entre elles. Le langage DAX permet de créer de nouvelles mesures pour enrichir les analyses. Suite à cette préparation minutieuse, les élèves de la formation de préparation à l’examen DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI créent des tableaux de bord à partir des données préparées et modélisées. La dernière partie de la formation est consacrée à la gestion des espaces de travail et sécurité. Il s’agit de s’intéresser à la conduite de la diffusion des rapports ainsi que l’accès aux données selon les droits des utilisateurs.

Les prérequis pour intégrer cette formation sont les suivants: les professionnels doivent maîtriser l’anglais, avoir accès à Windows, avoir été au préalable diplômés d’un Bac +2 Business ou Scientifique et posséder de bonnes notions de communication et marketing. Membre du prestigieux programme Microsoft Learning Partner, DataScientest est l’organisme d’excellence des professionnels qui souhaitent se spécialiser dans la Data Science. Par le biais d’apprentissages hautement qualifiants, les apprenants acquièrent des compétences leur permettant d’aller plus loin dans leur expertise de l'outil Power BI de Microsoft. Pour découvrir la formation de préparation à l’examen DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI, il suffit de se rendre sur le site de DataScientest.

*Zion Market Research