Que ce soit pour le marketing, les réseaux sociaux, les campagnes de recrutement ou encore de communication interne, les entreprises optent de plus en plus pour la vidéo.

“Les utilisateurs affirment qu'ils retiennent 95 % d'un message lorsqu'il est obtenu par vidéo” - Social Media Week

Cette évolution n’est pas sans raison : ce format dynamique et authentique bat souvent des records d’engagement. Cependant produire des vidéos n’est pas toujours facile et les équipes de communication manquent de temps et de compétences pour créer ce type de contenus. Ceci explique notamment le succès fulgurant de l’outil de création vidéo PlayPlay .

PlayPlay est aujourd’hui utilisé par plus de mille entreprises, allant de multinationales du CAC 40 (Danone, E.Leclerc, Disneyland Paris,...) aux institutions publiques (Ville de Paris, Commission Européenne, Ville de Lyon...), en passant par des médias de renom (FranceTV, Eurosport, TF1…).

L’équipe de Siècle Digital a testé pour vous la plateforme et vous explique dans cet article pourquoi de nombreuses équipes Comm et Marketing ne peuvent plus s’en passer.

Si vous souhaitez tester par vous même, PlayPlay offre une semaine d’essai gratuit pour permettre aux entreprises de découvrir toutes ses fonctionnalités :

Créez toutes vos vidéos sur un seul outil

Annonce corporate, présentation de produit, témoignage client, lancement d’événement, portraits de collaborateurs… la vidéo est un format versatile que l’on peut utiliser pour de nombreux objectifs. Qu’il s’agisse du rythme, des animations ou du storytelling, chaque type de vidéo a ses propres codes. Mais difficile quand on se lance dans la vidéo - sans aucune formation dédiée - de savoir par où commencer. Comment respecter les bonnes pratiques que les professionnels de la vidéo maîtrisent - eux - à la perfection ?!

C’est la raison pour laquelle PlayPlay met à disposition dans sa plateforme plus de 300 modèles vidéos, créés par des experts en communication. Ces modèles, classés par type de vidéo, sont là pour vous inspirer et vous guider. Ils couvrent tous les cas d’usage que l’on peut retrouver dans les différentes équipes d’une entreprise : RH, social media, marketing, comm interne...

La rédaction Siècle Digital a particulièrement apprécié le format de vidéo interview, où les écrans “questions” à la Fast&Curious sont suivis d’écrans sous-titres avec des effets d’apparition qui ne sont pas sans rappeler les fameuses vidéos “à la Brut”.

Mention spéciale également pour les modèles qui permettent de faire la promotion de podcast en vidéo, avec des effets très réussis d’ondes audios.

Créer de belles vidéos très simplement

Les professionnels de la communication et du marketing doivent réaliser de plus en plus de tâches dans un temps de plus en plus restreint. Le nombre d’outils digitaux qu’ils sont amenés à utiliser dans leur carrière a explosé en quelques années. Ajouter la production vidéo à sa to do list - qui plus est avec un nouvel outil - pourrait faire peur. C’est là que PlayPlay gagne des points.

Car PlayPlay est avant tout un outil très simple à utiliser, un peu comme PowerPoint. Vous n’avez qu’à choisir un style d’animation, ajouter une image/vidéo et votre texte : tout se fait ensuite automatiquement.

Il est même possible de changer en un seul clic le format de la vidéo (carré, vertical, horizontal) pour l’adapter aux différentes plateformes de distribution.

Les temps de traitement sont impressionnants, notamment pour de la vidéo : vous pouvez visualiser instantanément le résultat de votre création en cours.

Autre bonne surprise : la bibliothèque de médias.

Il est recommandé de toujours privilégier ses propres photos et vidéos pour un résultat plus authentique et original. Mais cela n’est pas toujours facile : organiser des shootings prend du temps et représente un certain budget.

Bonne nouvelle : PlayPlay vous donne accès gratuitement à des librairies de médias libres de droit. Celle de Getty Images est particulièrement fournie et remplie de très beaux visuels, qui changent des médias galvaudés et passés de mode de certains stock d’images.

Enfin mention spéciale au sous-titrage automatique qui, grâce à la reconnaissance vocale, vous permet d’ajouter tous vos sous-titres en quelques secondes. Cette fonctionnalité est très utile pour gagner du temps lors de la production d’interviews vidéos.

Simplicité, oui. Mais sans concession sur la qualité.

Les nombreuses animations vidéo de PlayPlay sont réalisées par des experts du motion design afin d’assurer un rendu professionnel, toujours à la pointe des dernières tendances graphiques. Cette grande variété d'animations permet de créer des vidéos originales et plaisantes à regarder.

De plus, PlayPlay couvre un large spectre de besoins éditoriaux pour permettre à ses utilisateurs de soigner leur histoire et de s'adresser à leur audience de la meilleure manière qui soit, avec des vidéos qui ne se ressemblent pas.

Sur PlayPlay, vous pouvez créer des intros, des listes ou des call-to-actions et mettre en avant des chiffres, des intervenants, ou des employés en quelques clics.

Pensé et conçu pour les entreprises

PlayPlay a été conçu spécifiquement pour les entreprises, et répond à leurs besoins : créer en équipe de belles vidéos, dans le respect de leur image de marque.

Côté personnalisation, PlayPlay permet d’intégrer votre charte graphique. Vous pouvez importer vos logos et vos polices, vos couleurs, vos médias, vos musiques et vos outros animés. Pratique : une fois votre charte graphique intégrée, elle s’applique automatiquement à toutes les vidéos.

L’outil met aussi l’accent sur la collaboration : vous pouvez stocker vos propres médias d’entreprise et classer tous vos projets vidéos dans des dossiers. Il est possible de partager une vidéo pour validation en un clic et d’ajouter des commentaires en dessous du lecteur.

En tant qu’entreprise, vous bénéficiez également d'un accompagnement personnalisé. Webinars, ateliers et support instantané : les experts vidéo PlayPlay guident leurs utilisateurs au quotidien pour leur permettre de devenir de meilleurs créateurs de contenu et créer les plus belles vidéos qui soient.

En ce moment, PlayPlay propose sept jours gratuits pour découvrir toutes les fonctionnalités avancées. PlayPlay a déjà réussi à séduire plus de 1 000 entreprises parmi lesquelles on retrouve de grands noms comme TF1, Danone, Decathlon, Yves Rocher ou encore Doctolib. Pour en savoir plus, demander une démo ou contacter les experts de PlayPlay, il suffit de se rendre sur playplay.com.

À vous de jouer !