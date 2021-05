Sur de nombreux sites et applications, les captchas sont présents. Ces derniers permettent de vérifier que l'utilisateur n'est pas un robot. Souvent, il faut taper un code ou bien sélectionner des cases avec un objet ou encore cliquer sur un bouton indiquant "je ne suis pas un robot". Les captchas sont souvent basiques et leur utilisation n'est pas vraiment pertinente.

Pour changer cela, Miquel Camps Orteza, un développeur web a lancé DOOM Captcha. Concrètement ce captcha permet d'insérer son adresse mail et ensuite il faut tuer quatre personnages pour valider son inscription, dans un temps limité.

Le code de ce captcha est d'ailleurs disponible à tous sur Github pour l'utiliser gratuitement sur son site. Par ailleurs, en entrant le code IDDQD, le captcha peut être complété !

DOOM Captcha a été élu Product of The Day sur Product Hunt. Pour ceux qui aimeraient voir naître plus de jeux en captcha, il suffit de remplir ce formulaire.