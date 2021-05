Se lancer dans un projet de refonte de site n’est pas une mince affaire ! Entre l’investissement budgétaire que cela représente, l’organisation à mettre en place en interne mais aussi avec toutes les agences qui seront amenées à travailler ensemble sur le projet (dont votre agence SEO), les contenus à produire, la tenue du planning, la pression du lancement sans perdre ses audiences et ses performances SEO… Bref, la refonte d’un site est une étape clé qu’il ne vaut mieux pas rater !

En ce sens, CyberCité organise une matinée dédiée à la refonte SEO, pour vous aider à avoir sous les yeux tous les points clés à ne pas oublier, pour faire de votre projet de refonte de site un succès.

Au programme de cette matinée dédiée à la refonte SEO, 3 conférences se suivront (mais ne se ressembleront pas, promis !) :

Conférence animée par Hélène DOMERGUE, Chef de groupe SEO/SEA // De 9.30 à 10.15

Vous allez réussir la refonte SEO de votre site, et voilà pourquoi !

Entre les budgets de développement, de design, de communication, etc... Refondre un site représente aujourd'hui un lourd investissement financier, mais aussi une sacrée dose de stress ! Et si je vous disais que c'est surtout pour vous l'opportunité de transcender votre SEO et de vous affranchir de vieux boulets technico-stratégiques ?

Méthodologie, organisation, cas pratiques… Découvrez les points-clés d'une refonte SEO réussie, celle qui booste véritablement votre positionnement et votre trafic.

Conférence animée par Adrien PARTY, Chef de projet SEO & Nicolas MOLINARI, Chef de Projet SEO // Intervention de notre client VIDAL, Stéphane COURBOIS, Responsable de vidal.fr // De 10.30 à 11.15

Comment gérer une refonte SEO d'envergure ? Explications avec le cas client Vidal

En 2019, Vidal décide de faire appel à Cybercité pour une refonte complète de son écosystème. Les 2 sites de la société, l'un destiné au grand public, l'autre aux professionnels de la santé, sont appelés à fusionner. Plusieurs millions de pages ont dû être retraitées pour faire la synthèse des cibles très différentes, avec des problématiques de sourcing et d’accès à la donnée multiples. Dans le même temps, Vidal décide de cesser la publication de son guide papier, qui existe depuis plus d'un siècle. La bonne réussite de la refonte s’avère être une étape indispensable pour la poursuite des activités de l'entreprise.

Dès la mise à plat des deux sites préexistants, l'objectif a été d'élaborer successivement une arborescence cohérente, de maquetter les pages dans une optique SEO, et de mettre sur pied une méthodologie de travail qui ne laisse rien au hasard. Compte tenu de la volumétrie hors-norme à retraiter, nous verrons lors de ce webinar comment ont été rationalisées les données à traiter, des optimisations onpage à implémenter, jusqu'au recettage des tickets de développements, en passant par l'implémentation des redirections. Vaste programme !

Conférence animée par Célia DUBOIS, Directrice Projets, et Alban RENARD, Responsable Pôle Expertises // De 11.30 à 12.15

Comment organiser la collaboration entre vos agences Dev et SEO ? Les bonnes pratiques pour réussir son projet !

Les projets de refonte possèdent une dimension stratégique et un timing qui les rendent souvent critiques à de nombreux égards. Ces projets peuvent être des révélateurs de dysfonctionnements internes, mais aussi de véritables méthodes d'organisation en mode collaboratif.

Quand des agences aux métiers, aux pratiques et aux méthodologies diverses viennent se greffer au projet, une des principales questions à se poser est de savoir comment piloter la collaboration entre ces différentes agences et s'assurer que chacun trouve sa place ?

Nous vous présenterons ici nos retours d'expériences et méthodologies de travail, en tant qu'agence SEO. Lors d’une refonte, le SEO intervient dès le début du projet, et se poursuit jusqu’au lancement du site. Notre périmètre est vaste, et notre mobilisation peut intervenir à diverses étapes, ce qui nous donne souvent une position de tiers de confiance au sein de ces projets souvent complexes.

Alors quelles sont les vraies bonnes pratiques pour réussir sa refonte ?!

