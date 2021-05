Selon un Rapport Annuel 2019 d’Econsultancy et Adobe, l’expérience client est en tête des préoccupations des professionnels. Les consommateurs achètent auprès des marques qui comprennent leurs besoins et répondent à leurs attentes. Néanmoins, une part considérable des entreprises échoue à rendre son expérience client optimale. La même étude révèle que l’expérience client dépassera bientôt le prix et les caractéristiques produit comme principal facteur de différenciation de la marque. De fait, plus de la majorité des entreprises prévoient d’investir dans l'expérience client. C’est notamment le cas du spécialiste français de l’horlogerie Louis Pion qui place le e-commerce au cœur de sa stratégie.

Avec des milliers de références produits en ligne, Louis Pion répond aux nouveaux enjeux du commerce unifié tout en offrant une expérience produit optimisée. Pour cela, la marque fait appel à la solution de gestion de l’information produit (PIM) d’Akeneo qui offre des fonctionnalités puissantes et novatrices spécialement adaptées aux besoins des entreprises. Le 1er juin prochain, les experts d’Akeneo et de Louis Pion proposent un webinar sur les bonnes pratiques de l'expérience produit. Benoit Zante, spécialiste en Innovation, marketing et transformation numérique accueillera Sylvain Godefroy, Expert PIM de l’Agence Dn’D, Virginie Blot, PXM Evangelist chez Akeneo et Hélène Prouvost, Responsable projet “commerce unifié” chez Louis Pion.

Ces spécialistes s’appuieront sur l’expérience de Louis Pion, horloger français appartenant au groupe Galeries Lafayette, présent sur 3 marketplaces et possédant également plus de 130 points de vente partout sur le territoire. Lors de ce webinar, ils expliqueront comment intégrer un PIM lors d’une refonte e-commerce. Hélène Prouvost partagera son retour d'expérience et parlera des impacts positifs sur l’organisation. Les experts reviendront également sur les avantages que l’outil PIM présente dans la stratégie de l’entreprise et de ses canaux digitaux. Ils détailleront ensuite les étapes clés du projet dans un contexte pluridisciplinaire et international.