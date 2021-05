Sonova, une société suisse spécialisée dans les dispositifs médicaux auditifs, vient de racheter la division grand public du célèbre groupe Sennheiser. Suite à l’officialisation de cet accord le vendredi 7 mai 2021, l’entreprise s’occupera désormais du développement des casques, des écouteurs ainsi que des barres de sons.

Sonova reprend l’activité grand public de Sennheiser

À la mi-février, Sennheiser annonçait être à la recherche d’un acheteur pour sa division grand public afin d’accroître sa visibilité « dans un contexte de forte pression concurrentielle ». La firme allemande a annoncé ce vendredi qu’un accord avait été conclu avec Sonova, un groupe suisse proposant notamment des appareils auditifs, des soins audiologiques, ainsi que des implants cochléaires.

« Nous n'aurions pas pu demander mieux. Un partenaire qui partage non seulement notre passion pour l'audio et notre engagement à offrir des produits de la plus haute qualité, mais aussi des valeurs d'entreprise très similaires. C'est une excellente base pour un avenir réussi ensemble », soulignent les co-PDG et frères Andreas et Daniel Sennheiser dans une déclaration commune. « La combinaison de nos forces constitue une excellente base de départ pour la croissance future. Nous sommes convaincus que Sonova va renforcer l’activité Consumer (grand public) de Sennheiser à long terme et saura exploiter les énormes opportunités de croissance » ajoute Andreas.

De son côté, Arnd Kaldowski, PDG de Sonova, déclare : « La combinaison de notre expertise audiologique avec le savoir-faire de Sennheiser en matière de diffusion du son, sa grande réputation et ses produits de haute qualité nous permettra d'élargir notre offre et de créer des points de contact importants avec les consommateurs plus tôt dans leur parcours auditif ». Dans un communiqué, l’entreprise suisse annonce avoir racheté la division grand public de Sennheiser pour une somme s’élevant à 200 millions d’euros. Les revenus potentiels générés par cette dernière représenteraient 250 millions euros par an si les ventes se maintiennent.

Avec ce nouveau partenariat, Sennheiser annonce vouloir concentrer « ses propres forces et ressources sur les domaines d'activité Pro Audio, Business Communications et Neumann », soit les produits à destination des professionnels.