En 2019, le drive-to-store représentait 55 milliards d’euros à travers le monde, soit 58% du budget publicitaire total. En France, cette technique marketing représente 2,3 milliards d’investissements. C’est colossal. En téléchargeant le livre blanc de Relatia, une agence spécialisée dans le dialogue avec les consommateurs, vous comprendrez comment mettre en place une telle stratégie et comment générer du trafic en point de vente. Vous découvrirez notamment que 32% des clics sur des annonces basées sur la géolocalisation mènent à un achat ou à une visite en magasin.

Depuis quelques mois, Relatia observe plusieurs grandes tendances. L’agence française a décidé de centraliser ses observations dans un livre blanc. On peut notamment lire que 80% des étudiants plébiscitent le click and collect… Une tendance à ne pas négliger.

Ce n’est pas tout : le développement du ask and collect et l’augmentation des paiements sans contact en augmentation de 82% en 2020 (en valeur), laissent présager de belles opportunités pour les marques. Enfin, 69% des Français envisagent de consommer de façon différente et plus responsable.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez également que pour parfaire votre stratégie de drive-to-store, vous ne pourrez pas passer à côté de l’usage du mobile. C’est vrai car 78% des français possèdent un smartphone et que 64% d’entre eux se servent de leur téléphone pour trouver le magasin le plus proche de leur position géographique.

Les experts Relatia mettent également des indicateurs clés de mesure à votre disposition dans ce livre blanc pour vous permettre de mesurer vos campagnes avec une précision chirurgicale. Parmi ces indicateurs, nous retrouvons notamment : les magasins les plus visités, le chiffre d’affaires généré, le retour sur investissement pour chaque visite, le nombre d’impressions, ou encore le nombre de clics…

Dans une logique de test and learn, Relatia vous livre une stratégie clé en main dans son livre blanc. Pour maximiser la couverture, vous pourrez adopter l’Ad Xchange, les réseaux sociaux, le retargeting, le SMS et l’e-mailing. De cette manière, vous multipliez les portes d’entrée et mettez toutes les chances de votre côté pour toucher vos prospects.

La puissance de la géolocalisation vous permet de cibler des audiences pré-définies grâce au :

Géo-comportement

Comportement online

Comportement in-app

Avec le géofencing, vous pouvez également cibler des personnes qui se trouvent à proximité de vos boutiques. Vous pouvez notamment suivre le géo-comportement de vos cibles et leur proposer des offres spéciales et les inciter à venir dans vos boutiques. Vous découvrirez dans ce livre blanc qu’en adoptant une stratégie de gamification, en misant sur des temps-forts, vous pourrez maximiser votre taux de conversion.

Cet ebook gratuit est réservé aux annonceurs.