En quelques années le freelancing s’est développé, séduisant plus de 3 millions de Français. Aujourd’hui, les expertises sont nombreuses : Facebook Ads, Design, Community Manager, Développeur… Les Freelances offrent des services spécifiques et spécialisés de plus en plus recherchés par les entreprises.

Pour une mission ponctuelle ou une mission sur le plus long terme, les freelances répondent à divers besoins :

apporter une expertise sur une thématique précise

profiter de compétences qui ne sont pas disponibles en interne

un recrutement rapide

Cependant, trouver le freelance idéal peut parfois prendre du temps. Les plateformes qui mettent en relation freelances et entreprises sont nombreuses. Ces dernières offrent un aperçu clair du champ de compétences de la personne, permettent d’obtenir des avis sur les missions précédemment réalisées et facilitent la contractualisation. Fiverr est l’une d’entre elles.

Trouver des personnes expertes de leur domaine

En 10 ans, Fiverr est devenue l’une des plateformes de référence pour trouver le bon profil, afin de réaliser un logo ou optimiser le SEO d’un site, par exemple. La plateforme met ainsi en relation des freelances experts du digital avec des professionnels.

En quelques chiffres, Fiverr c’est :

2,5 millions de clients actifs

240 000 freelances actifs

1 mission achetée toutes les 4 secondes

une plateforme présente dans 160 pays

Fiverr séduit autant de professionnels que de freelances grâce à son approche “e-commerce du freelancing”. Les professionnels, peuvent acheter des services, comme il le ferait sur Amazon, peuvent profiter de service à la demande et tout peut être géré directement sur Fiverr.

La plateforme qui révolutionne le monde professionnel

Simple plateforme de mise en relation, aujourd’hui Fiverr propose plusieurs services répondant à tous les besoins des entreprises.

Fiverr Pro offre aux entreprises de toutes tailles les meilleurs prestataires.

Fiverr vous accompagne dans le recrutement des freelances. À noter, seul 1% des candidats profitent du statut Pro, afin de garantir un niveau de qualité et de service inégalé. Ces derniers bénéficient de plusieurs années d’expériences et ont travaillé sur des projets complexes, parfois à l’international.

Fiverr Business offre aux entreprises un catalogue de freelances aux compétences et profils vérifiés. L’entreprise peut alors faire ses recherches, ou laisser l’équipe de Fiverr trouver le bon freelance.

Ce service facilite également la collaboration entre les équipes et le freelance, ainsi que la facturation, avec des méthodes de paiement sur mesure. Un service pratique pour les sociétés ayant des besoins variés en freelance, qui permet de centraliser toutes les demandes et la gestion sur une plateforme unique.

Pour les entreprises qui souhaitent confier des missions complexes, nécessitant de faire appel à plusieurs freelances, l’offre Studio est adaptée à ce besoin. Fiverr Studio propose ainsi une équipe de freelances spécialisés, aux multiples compétences. Le responsable Studio s’occupe de gérer le projet, l’équipe et la communication, avant la livraison. Il suffit de trouver la bonne équipe pour voir naître un projet !

Enfin, pour ceux qui souhaitent réaliser un nouveau logo, Fiverr a pensé à tout, avec son outil de création, conçu par des designers : Fiverr Logo Maker.

En quelques minutes, il est possible d’obtenir des propositions de logos, après avoir répondu à quelques questions et défini la personnalité de la marque.