Programmatique, social media, influence, contenu Media, sont autant de notions mouvantes qui rythment le quotidien des professionnels du marketing. La crise sanitaire ayant redistribué les cartes en matière de comportements et d’attente des consommateurs, les experts de Mediadesk proposent d’analyser ces changements afin de définir sa stratégie media BtoB, d’adapter son approche aux nouvelles tendances de 2021 pour réussir ses campagnes. Dans une conférence en ligne organisée par Mediadesk le mardi 11 mai prochain de 9h et 9h30 et destinée aux professionnels du marketing BtoB, Mélanie Gentil,, Laetitia Quentin, François Kamaie et Mateo Arango présenteront les nouvelles tendances média BtoB. Grâce à des exemples pratiques et leur connaissance des leviers média BtoB, les experts de Mediadesk apporteront de nombreuses tactiques aux professionnels du marketing. Ils partageront les tendances média que les entreprises devront suivre cette année pour booster leur impact auprès des marchés cibles.

Assurer sa démarche paid social media et programmatique

Qu'il s'agisse de Social Ads, de Google Ads, de SEO, d'e-mailing ou de display, chaque levier marketing a ses propres atouts et défauts. Toutefois, leurs synergies permettent de compléter ces failles et de trouver un juste équilibre pour les campagnes BtoB des entreprises. Lors de leur conférence en ligne accessible gratuitement, les experts de Mediadesk aborderont le sujet de la programmatique et notamment le ciblage contextuel, l'une des alternatives à la fin des cookies tiers. Ils présenteront également en détail les différents leviers display tels que DOOH, la TV programmatique, etc.

Par ailleurs, afin de parfaire sa campagne média BtoB, il s’agit de prévoir des campagnes d’influence sur les réseaux sociaux. Les spécialistes de Mediadesk expliqueront pourquoi, au-delà des campagnes de génération de leads, il est primordial pour les annonceurs de se constituer un véritable réseau relationnel. Ce dernier est, d’après eux, le principal levier de croissance des entreprises B2B. Pour accompagner les professionnels du Marketing, les experts présenteront l’ensemble des réseaux sociaux BtoB à utiliser pour ses campagnes. Ils appuieront leurs propos sur des exemples concrets et commenterons des chiffres éloquents.

“94 % des entreprises du B2B sont présentes sur LinkedIn et 80 % des leads B2B proviennent de ce réseau spécialisé dans la communication inter-entreprises”, Mélanie Gentil, Head of Mediadesk

En moyenne, une bonne stratégie marketing comprend quatre à cinq réseaux sociaux différents. Ceux-ci ont développé une multitude d’outils pour les professionnels que les intervenants proposent de décrypter dans leur conférence en ligne du 11 mai prochain.

Peaufiner sa stratégie de contenu

Les experts de Mediadesk sont formels: pour séduire le grand public, il est important de toujours miser sur une solide stratégie de contenu. La démarche est similaire lorsque l’on parle de marketing BtoB. Lors de cette conférence en ligne, les spécialistes se concentreront sur les campagnes d’influence mais également sur les formats types Think tank et les podcasts.

“Les contenus destinés aux professionnels sont souvent moins attractifs et ludiques que ceux que les marques proposent à leur clientèle BtoC. Ils prennent le plus souvent la forme de longs articles qui, bien que qualitatifs, ne constituent pas le contenu idéal pour un engagement optimal de la cible BtoB”, Mateo Arango, Head of Digital Media B2B chez Aressy

En 2021, les experts de Mediadesk encouragent les entreprises à être plus imaginatives, à faire preuve de créativité pour proposer des contenus uniques à leurs clients, tout en tenant compte de la nature de leur activité. “Il est tout à fait possible de prendre en compte les attentes des clients et futurs clients, de proposer des contenus attractifs, tout en restant professionnel. Il faut savoir oser”, assure Laetitia Quentin. Pour ce faire, les entreprises doivent marquer les esprits et se positionner comme un expert de leurs domaines. Les intervenants du webinar de Mediadesk encouragent les marques à miser sur des contenus interactifs qui jouent sur les leviers émotionnels et à axer leurs contenus sur la satisfaction des besoins de leur clientèle B2B.

Pour connaître les tendances et bonnes pratiques du marketing BtoB en 2021, et bénéficier des conseils des experts de Mediadesk, il suffit d’assister au webinar “Programmatique, Social média & Influence, Contenu Media BtoB : bonnes pratiques pour réussir 2021” qui aura lieu le 11 mai prochain.