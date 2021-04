Le référencement est important pout tous les sites. Se positionner sur des mots-clés précis et générer du trafic organique grâce à ce dernier est essentiel. Cependant, le SEO est une discipline qui prend du temps et qu'il faut optimiser assez régulièrement.

Keyword Hero est un outil qui permet de voir tous les mots-clés organiques et leurs KPIs directement dans Google Analytics. Par ailleurs, l'outil est capable de faire correspondre les mots-clés organiques aux sessions.

Alors oui, Google Analytics fournit des informations pertinentes, mais Keyword Hero va plus loin, en offrant une réelle précision, notamment sur les mots clés "not-provided". Keyword Hero se positionne comme une alternative à SEMRush, outil phare du SEO. C'est un outil pratique pour les agences SEO et tout expert du marketing qui veut tirer parti des mots clés organiques pour améliorer sa stratégie SEO.

Les mots clés non-fournis par Google Analytics sont démasqués !

Dans Google Analytics, la recherche organique est l'endroit où il est possible de voir tous les mots clés ainsi que toutes les fois où les mots clés n'ont pas été fournis. Les mots clés ayant généré du trafic peuvent être trouvés facilement. Parmi les données fournies on retrouve les sessions, les taux de conversion, les revenus, le type d'appareil et bien plus encore pour chaque mot-clé.

Il est également possible de voir la position des mots clés dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) et obtenir des informations précieuses sur la place des contenus parmi les autres.

Les informations fournies permettent d'améliorer le classement dans les moteurs de recherche et orienter la stratégie de contenu pour le futur. Keyword Hero est parfait pour les personnes qui essaient de mettre au point leur stratégie de référencement et pour celles qui veulent l'améliorer encore plus.

Keyword Hero est un outil payant, accessible à vie, avec deux offres intéressantes. L'offre Single à 49 dollars au lieu de 1044 dollars offrent des URLs illimitées, et 50 000 sessions organiques par mois. Pour 98 dollars au lieu de 2088 dollars, les URLs sont toujours illimitées et 249 000 sessions organiques par mois sont proposées.

