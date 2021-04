Le digital est au cœur de nos enjeux business. En pleine crise sanitaire, toutes les organisations ont dû ré-inventer leur manière de collaborer et de s’équiper. Cela est encore plus vrai pour le marketing où le digital est devenu incontournable. Chaque entreprise a dû revisiter sa stratégie d’acquisition et ré-enchanter l’expérience client. En effet, le digital est là à chaque point de contact.

Comment donner de la visibilité à votre marque, et quels sont les bons leviers à utiliser sur le web ? Découvrez le top 3 des étapes pour réussir votre marketing digital, de la stratégie, en passant par l’image de marque et les emails comme un levier de webmarketing efficace. Boost My Mail propose de vous accompagner pour réussir votre stratégie de marketing digital et pour faire performer vos campagnes webmarketing avec les emails de vos collaborateurs. C’est le canal de communication n°1, avec 70 emails reçus et envoyés par jour, par collaborateur.

🚀 Etape n°1 : Propulsez votre Stratégie de Marketing Digital

1/ Créez le storytelling de votre marque

Le storytelling a redoublé d’importance avec l’essor du webmarketing et des réseaux sociaux. Un storytelling bien dosé raconte l’histoire de votre marque de manière vivante, dans un état d’esprit d’authenticité, de dialogue avec les communautés et de partage de valeurs communes. Même si la publicité dans sa forme classique existe toujours, les entreprises prennent de plus en plus la parole en sollicitant directement leurs communautés.

👉 Bon à savoir : une charte éditoriale a autant de valeur qu’une charte graphique pour libérer le corps et l’esprit de votre marque 😊.

2/ Soyez visible sur Google, la première vitrine sur le web

Google est le moteur de recherche n°1 pour rendre visible votre marque sur le web. Tout potentiel lead fait une recherche sur le web avant de choisir un produit ou un service. Pour être efficace, votre entreprise doit apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Google, sur les requêtes des mots clés recherchés par vos cibles. Soignez le référencement naturel de votre site web (SEO) est une priorité. Des outils tels que Ranxplorer vous aideront dans vos recherches.

👉 Bon à savoir : créez un blog affilié à votre site web, avec des articles experts.

3/ Le social selling pour faire découvrir votre marque

Le Social Selling permet de détecter et d’accélérer votre business. Il n’est pas nécessaire d’être présent sur tous les réseaux sociaux, choisissez ceux qui ressemblent le mieux à vos cibles. Chaque collaborateur de l’entreprise est ambassadeur et participe à faire vivre votre marque au travers les réseaux sociaux. Tout contenu mettant en scène votre entreprise développe l’affinité de votre communauté avec votre marque.

4/ Captez les informations de vos leads

Si vous êtes rendu à cette étape, c’est que vous avez réussi à générer suffisamment de traffic vers votre site web. Il s’agit maintenant de réussir à récolter les informations de vos utilisateurs tels que leurs numéros de téléphone ou leurs emails professionnels pour maintenir le lien avec ces derniers. La meilleure solution consiste à créer des landing pages attrayantes et à proposer une contrepartie qui séduiront vos prospects, comme de les inviter à télécharger du contenu à valeur ajouté, à voir une vidéo ou à proposer un rendez-vous personnalisé.

Pour résumé, votre site web doit proposer un webdesign attractif, pour inciter vos visiteurs à vous découvrir un peu plus. Des call to action incitatifs et du contenu bien amené, reflétant à la fois vos expertises et l’adn de votre marque, sont incontournables pour y parvenir. Des outils, tels que Yandex, permettent d’analyser l’efficacité de l’UX UI de votre site. Un mapping de vos pages représentant les zones les plus cliquées ou à l’inverse les zones les plus froides., vous aideront à améliorer l’expérience utilisateur.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre Webinar « Stratégie de Marketing Digital », en cliquant ici.

🚀 Etape n°2 : Maîtrisez votre Image de Marque

Comprendre et maîtriser votre image de marque

Digitaliser l'image de marque de votre entreprise et donner de la visibilité à vos campagnes est un enjeu fort et une problématique récurrente en marketing digital. L’impact de la perception visuelle sur les intentions d’achat est fondamental. Une identité visuelle à la fois harmonieuse, reconnaissable, et en adéquation avec vos expertises, rend votre marque à la fois unique, mémorisable et par conséquent, bien visible. Le designer en ligne, Canva propose une palette d’outils pour créer et décliner parfaitement votre identité visuelle, sur tous vos supports que vous soyez débutant ou expert.

👉 Comment renforcer et donner de la visibilité à votre image marque, et quels sont les meilleurs leviers à utiliser sur le web ? Quels sont les meilleurs tips pour créer et décliner votre image de marque avec Canva ?

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre Webinar Image de marque, en cliquant ici.

🚀 Etape n°3 : Les emails de vos collaborateurs, un levier webmarketing efficace

Créez des campagnes emails ciblées avec vos signatures de mail

Dans la création des campagnes digitales, on pense spontanément aux contenus sponsorisés, aux bannières web, et aux réseaux sociaux. Pourtant, l’email est le premier canal de communication d’une entreprise. C’est une valeur sûre pour s’informer, maintenir le lien avec vos contacts professionnels et échanger au quotidien. Il y a deux options pour donner de la visibilité à votre image de marque par mail, et relayer du contenu :

1/Des campagnes emailing, pour un relais d’actualité via des newsletters sur l’ensemble de vos contacts. Ce format vous permet de toucher largement vos cibles, et de communiquer sur plusieurs actualités.

2/La signature de mail des emails de vos collaborateurs. C’est une nouvelle forme de display, elles ont le vent en poupe. Une signature de mail en dit long sur votre entreprise : elle véhicule votre image de marque et vos actualités. La communication est portée par vos meilleurs ambassadeurs, vos collaborateurs. C’est aujourd’hui le canal de communication le plus visible.

Boost My Mail est une solution web pour personnaliser en quelques clics la signature de mail de votre entreprise, avec du contenu d’actualité. Le tout est géré simplement de manière centralisé et automatisé. Avec Boost My Mail, déployez la signature de mail personnalisée de vos collaborateurs automatiquement sur leurs emails. L’application est facile à utiliser, l’UX UI est bien pensé. Enfin, la signature de mail donne une vraie visibilité à vos campagnes de communication.

En témoigne Arnaud Tesson, chef de projet communication corporate chez Réalités. « REALITES a mis en place avec Boost My Mail une campagne, au premier confinement, pour annoncer la création d’un parcours d’achat dématérialisé. La campagne a généré 33 000 clics. Un résultat très positif qui a contribué à générer une croissance des ventes de +37 % au premier semestre, quand le marché national était en recul de près de -30% ». Pour essayer Boost My Mail pendant 14 jours, cliquez ici.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre Webinar « Vos emails sont remarquables », en cliquant ici.

Boost My Mail vous accompagne au gré de webinars à réussir votre marketing digital. Retrouvez ci-dessous toutes nos dates. A chaque étape, un webinar avec des tips et des uses cases pour illustrer au mieux nos conseils 😊