Aujourd’hui, Facebook a présenté dans une note de blog un nouvel outil pour faciliter le transfert des données. Il va permettre aux utilisateurs de transférer des publications ou des articles depuis leur compte Facebook vers Google Docs, Blogger, ou encore WordPress.

Facebook et la portabilité des données : on avance pas à pas

Facebook avance dans la portabilité des données des utilisateurs. S’il était déjà possible de transférer des photos et des vidéos publiées sur le réseau social vers Backblaze, Dropbox, Google Photos, et Koofr, la mise à jour concerne cette fois les articles et les publications. Ces derniers pourront désormais être transférés aux services partenaires grâce à ce nouvel outil.

Pour l’utiliser, rien de plus simple. Il est accessible dans les paramètres, sous “Vos informations Facebook”. Il suffit de cliquer sur "Transférer vos informations”. Il faudra ensuite entrer son mot de passe et choisir la destination du contenu. Cette nouvelle fonctionnalité va surtout faire gagner du temps aux utilisateurs, en conservant la mise en forme qui a été choisie vers le service souhaité.

La portabilité des données constitue de plus en plus un élément important, et Facebook l’a bien compris. Dans sa note de blog, le réseau social exprime la volonté de poursuivre l’expansion de la portabilité de données. Si la plupart des utilisateurs du réseau social y exposent une importante partie de leur vie, la portabilité pourrait leur permettre de reprendre peu à peu possession de leurs données.