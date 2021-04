Au quotidien, chacun doit recevoir entre 1 et une dizaine de newsletters, si ce n'est plus. En fonction des moments de la journée, certaines sont lues, d'autres en attente et parfois même supprimées. Les notifications mails peuvent être très (trop) fréquentes et l'intérêt peut se perdre. Entre les mails professionnels, les newsletters professionnelles, celles personnelles, les mails de proches... le contenu important (dont les newsletters font partie) peut passer à la trappe.

Rollups a été conçu par les équipes de Leave Me Alone, un outil qui permet de se désabonner facilement de mails indésirables ou newsletters en un seul clic. Pour faire simple, Rollups regroupe toutes les newsletters en un seul e-mail condensé, envoyé chaque semaine. Un outil qui permet de gagner du temps et d'éviter la frustration du FOMO.

Un outil qui permet de reprendre le contrôle de sa boîte de réception

Rollups offre ainsi une nouvelle façon de recevoir des newsletters. Fini les mails qui arrivent à toute heure de la journée ou de la soirée ! Ces mails sont regroupés au sein d'un ou plusieurs condensés d'emails, envoyés chaque semaine.

Le fonctionnement de l'outil est très simple. Il faut créer des collections par thématique, puis y ajouter les contenus que l'on souhaite lire plus tard. Ensuite, il faut choisir le moment où l'on souhaite recevoir le condensé !

Rollups déplacera alors les newsletters de la boîte de réception, afin que cette dernière soit moins distrayante.

Parmi les autres fonctionnalités de Rollups, on retrouve :

un mode focus : pour lire les mails sans distraction

le multi-compte : pour combiner les newsletters envoyés à plusieurs mails au sein d'un même compte

l'ajout illimité du nombre de newsletters

l'absence de trackers !

Plusieurs Rollups peuvent être créés comme par exemple, un le lundi matin qui regroupe toutes les newsletters avec de l'actualité, une autre avec des articles longs où il faut prendre le temps de lire etc.

Rollups peut être testé gratuitement pour un essai. Ensuite, il existe deux offres payantes, l'une à 9 dollars par mois qui permet de connecter un nombre illimité de compte, profiter d'un Rollup par semaine et du désabonnement de 50 listes de diffusion par mois. Pour profiter de plus de Rollups, 10 par semaines, il faudra payer 16 dollars par mois.