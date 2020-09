Au quotidien, nous avons tous une boîte de réception qui se remplit d’emails. Professionnels, publicité, newsletters, le contenu est divers et varié. Cependant, rester productif lorsque l’on est bombardé d’emails tous les jours, qu’une notification apparaît dès qu’un nouveau mail arrive, notamment durant les horaires de travail, n’est pas toujours simple.

Pour en finir avec ce problème, il suffit d’installer Silent Inbox ! Cette extension Chrome développée par Ihor Stefurak met en avant uniquement les mails importants. L’outil détecte automatiquement les newsletters et permet de désactiver manuellement certains expéditeurs. L’objectif étant de rester concentré au quotidien et de lire les newsletters et mails secondaires, lorsque l’on veut.

L’outil parfait pour organiser et bien gérer sa boîte Gmail !

L’extension est disponible sur Google Chrome. Une fois installée, une fenêtre Silent Box apparaît sur la droite de l’écran. Il est ici possible d’activer l’outil, de définir la fréquence à savoir une fois ou deux fois, ainsi que les heures de « livraison » des emails. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Start » pour laisser l’outil fonctionner. La boîte mail se vide automatiquement afin de ne laisser que les mails importants. Grâce au filtre intégré dans l’outil, les newsletters et autres contenus jugés comme non importants sont automatiquement mis de côté. Ces derniers seront livrés au bon moment à un ou deux horaires préalablement définis.

Ainsi, les mails non-importants peuvent être lus au moment opportun, comme par exemple le matin avec son café !

Silent Inbox propose deux versions de son outil. Une version gratuite, à savoir le compte Basic permet de programmer une livraison à tout moment, une fois par jour. En plus des newsletters, automatiquement détectées, il est possible de « muter » jusqu’à 10 autres destinataires.

L’offre Premium à 12 dollars par an, permet deux livraisons par jour, et offrira davantage d’options dans les prochains mois. Par ailleurs, un nombre illimité d’expéditeurs peuvent être mis en « sourdine ».

Côté sécurité, l’outil est conforme aux exigences de la politique de confidentialité de Gmail. Aucune collecte n’est faite sur les serveurs et les informations des emails ne sont pas transférés à d’autres services. Toutes les données restent donc sur les serveurs Gmail.