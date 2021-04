Dans une entreprise il y a des choses à savoir, des processus… Au moment d’un onboarding employé par exemple, il est important de lui transmettre toutes les informations utiles. Cependant, il arrive que ces informations ne soient pas toutes au même endroit et qu’y accéder ne soit pas simple. Certains ont des notes sur des post-its, d’autres dans des notes sur leur ordinateur, bref l’information est éparpillée et ne profite pas à tous.

Waybook est un outil qui rassemble et stocke toute la documentation sur les processus d’entreprise et les informations au même endroit. Pour vérifier les connaissances des membres de l’équipe, des quiz et tests peuvent être réalisés. Waybook est un outil complet pour les managers et les entrepreneurs souhaitant faire évoluer efficacement leurs équipes et adapter les nouvelles méthodes de travail, notamment le télétravail.

Un outil qui simplifie la formation des nouveaux arrivants

Concrètement, Waybook transforme les documents, les processus et le savoir-faire en documents de référence, de formations et d’intégration efficaces et organisés. Le tableau de bord de Waybook permet de garder toutes les connaissances professionnelles importantes organisées.

L’interface de l’outil, facile à utiliser permet de créer de la documentation directement dans l’outil en utilisant deux structures : Sujets et Documents.

Les sujets reflètent les départements ou les fonctions commerciales, tandis que la structure des documents reflète les activités commerciales.

Chaque document est composé d’une série d’étapes, de fragments d’informations et de supports sous la forme qui convient le mieux pour partager les informations essentielles. Les équipes trouvent ainsi facilement les processus, les connaissances et les formations dont elles ont besoin. Tout le monde (les plus anciens et les nouveaux arrivants) dispose ainsi du même niveau d’information.

Un partage des connaissances simple et pouvant être vérifié

L’accès à des documents peut être personnalisés, afin que ces derniers soient consultés par les bonnes personnes. L’accès aux modifications peut également être limité afin de protéger les informations.

Enfin pour vérifier que les collaborateurs sont à jour, il est possible de créer des quiz et des QCM pour s’assurer que les employés ont lu et compris le contenu. Ils devront alors obtenir un pourcentage minimum pour valider leurs connaissances !

Waybook est un outil payant, proposé à vie pour seulement 49 dollars au lieu de 300. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités de Waybook sont disponibles à 5 utilisateurs. Pour les entreprises plus importantes, en nombre de collaborateurs, d’autres offres sont proposées.

