Alors qu’il n’y a jamais eu autant de contenu produits dans le monde, comment les entreprises font-elles pour gérer cette avalanche d’information ?

Selon le cabinet d’analystes IDC, 175 zettaoctets de données existeront dans le monde d’ici 2025. Un volume de données, contenus et informations quasiment impossible à envisager et qui ne cesse d’augmenter. Alors que ces informations sont essentielles pour la plupart des entreprises, peu d’entre elles sont préparées à gérer cette augmentation fulgurante.

La valeur du contenu ne doit pas être sous-estimée. Une étude réalisée en 2020 par Onepoll pour Nuxeo révélait ainsi que plus de la moitié des consommateurs (54 %) seraient prêts à se tourner vers un concurrent en cas d’expérience numérique non satisfaisante. Une expérience se composant des bonnes informations sur les produits, de contenus personnalisés, de visuels pertinents et de ressources multimédia interactives.

Et le contenu est important pour toutes les industries. Le secteur des services financiers illustre parfaitement cette évolution vers des modèles numériques reposant sur une utilisation intelligente et agile du contenu. Une étude réalisée par Next Content pour Nuxeo souligne ainsi que près de 75 % des clients des assurances ont déjà demandé des certificats ou des documents par le biais de canaux digitaux et qu’il existe une demande croissante vis-à-vis du partage en ligne de photos, vidéos et rapports associés à des sinistres.

Sous ses nombreuses formes, le contenu numérique fait déjà partie intégrante de l’entreprise dans la plupart des domaines. La projection de croissance de ces contenus soulève d’importantes questions quant à la meilleure façon de les gérer dans un contexte de transformation digitale et d’amélioration de l’expérience client.

Et la différence de performances entre les entreprises préparées à gérer ces volumes et celles qui ne le sont pas ne cesse de s’accentuer.

Les services de contenu pour accroître la productivité et réduire les coûts

Il existe depuis de nombreuses années des solutions permettant aux entreprises de classer, stocker, gérer et exploiter leurs contenus. L’ECM (Enterprise Content Management – gestion de contenus d’entreprise) en est certainement la meilleure illustration. Ces solutions aident les entreprises à mieux gérer leurs contenus, automatiser les workflows, accroître la productivité et, ainsi, réduire les coûts.

Une bonne plateforme ECM rassemble tous les contenus d’une organisation dans un espace de stockage centralisé, offrant un accès immédiat aux informations essentielles dont les employés ont besoin. Elle élimine une partie des tâches administratives, facilite la mise en conformité et est devenue indispensable pour de nombreuses entreprises. Mais alors que les volumes de contenu créés par les entreprises ont commencé à croître de façon exponentielle, les limites des solutions ECM traditionnelles ont commencé à apparaître.

Plus le contenu a gagné en importance, plus ses utilisations se sont multipliées et les services de contenu se sont imposés comme une approche stratégique permettant de répondre à l’évolution des besoins. Les services de contenu englobent un large spectre de technologies : outils de partage et de synchronisation de fichiers (EFSS), fédération de contenu, recherche avancée, intelligence artificielle et machine learning. Il en résulte une offre beaucoup plus pertinente, plus agile, plus contextualisée et proposant une plus grande valeur ajoutée aux entreprises.

Transformation digitale et Covid-19

Si le contenu est le support utilisé par les humains pour partager de l’information, les services de contenu permettent d’obtenir une représentation numérique du contenu beaucoup plus riche, avec plus de détails et de contexte et la capacité à exploiter cette information à grande échelle.

C’est devenu un point crucial alors que le monde se relève de la pandémie à laquelle nous faisons face depuis plus d’un an. Même si la Covid-19 n’est pas à l’origine de la transformation digitale, elle a accéléré le développement de tendances qui existaient déjà. De nombreuses entreprises ont été obligées de repenser les expériences digitales et les interactions qu’elles proposent à leurs clients alors que leurs employés étaient bloqués chez eux. La possibilité d’accéder à ces services de contenu grâce au Cloud a, par exemple, permis aux employés de continuer à travailler, quel que soit l’endroit où ils étaient.

Résultat, les initiatives de transformation digitale n’ont fait que se multiplier et s’intensifier afin de proposer de meilleures expériences et raccourcir les délais de commercialisation des nouveaux produits et services. Autre conséquence, les experts s’appuyant au quotidien sur les contenus et la connaissance métier qu’ils contiennent ont vu leur efficacité augmenter grâce aux processus automatisés et aux informations plus pertinentes dont ils ont bénéficié.

Le contenu joue un rôle essentiel dans tous ces aspects de la transformation digitale et les services de contenu sont la clé pour en retirer un maximum de valeur.

L’avenir des services de contenu

Le contenu est une composante essentielle à la réussite des entreprises et celles-ci doivent trouver un moyen de le mettre à la disposition des employés qui s’en servent au quotidien et des consommateurs en quête de nouveaux produits et services. Le contenu doit être au cœur de toute stratégie d’entreprise. Elles ont également besoin de technologies facilitant la conception, la collaboration et la capture de contenus multimédia afin de créer de nouveaux modèles commerciaux, d’améliorer l’expérience digitale proposée aux clients et de stimuler l’innovation.

Les services de contenu jouent un rôle décisif dans la réussite future des entreprises cherchant à trouver leur place dans notre nouveau monde digital.