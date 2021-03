L’influence marketing explose au point de devenir un levier incontournable des campagnes de communication en 2021. Les influenceurs collaborent de plus en plus avec les marques et, s’ils aiment pouvoir s’emparer des offres de ces dernières pour construire des contenus, vidéos, posts ou stories cohérents avec leur ligne éditoriale, il est également nécessaire qu’ils appréhendent parfaitement les objectifs des marques avec lesquelles ils collaborent.

Le brief joue donc un rôle crucial dans la relation marque / influenceur ou marque / agence / influenceur et ne peut être relégué à quelques bullet points mal dégrossis dans un mail. Gain de temps, bonne transmission des informations, cadrage du projet…le brief influenceur est LE document central de toute campagne d’influence.

Meltwater, une plateforme SaaS d’écoute et d’analyse des réseaux sociaux mais également des campagnes d’influence, vous facilite le travail avec un template gratuit de brief influenceurs. C’est simple : il vous suffit de télécharger le modèle de brief personnalisable et de suivre, pas à pas, les conseils de Meltwater pour remplir le template.

Comment cadrer sa relation avec les influenceurs en 2021 ?

Comme vous pourrez le découvrir en téléchargeant le template de brief influenceurs, le document se compose de plusieurs parties : une présentation de votre entreprise, un brief détaillé de la campagne, les livrables attendus avec un maximum de précision et enfin, ce que le créateur de contenu a le droit de faire et de ne pas faire. Quatre parties très claires, qui vont permettre aux influenceurs avec qui vous souhaitez collaborer de comprendre rapidement la stratégie que vous souhaitez adopter et les actions que vous prévoyez de mener tout en lui laissant toute latitude pour injecter sa créativité.

Tout est fait pour que les professionnels du marketing et de la communication puissent s’approprier le template, le customiser et gagner à la fois du temps lors de chaque nouvelle campagne d’influence, mais également lorsqu’il s’agit de briefer plusieurs créateurs de contenus lors de la même campagne.

Le cœur du brief : le détail de la campagne

Point phare du modèle de brief : apporter un maximum de détails et de contexte à propos de la campagne que vous souhaitez mener. Ce template à télécharger vous guide justement dans ce sens avec des phrases pré-écrites pour décrire l’objectif de la campagne, comme par exemple : “montrer comment la Marque X permet aux hommes de voyager confortablement et avec style dans le monde entier”. Meltwater vous aide ensuite à préciser le message : “la Marque X est la seule marque qui allie confort et style pour vous amener là où vous voulez aller, partout dans le monde”.

Il vous faudra ensuite détailler l’audience visée et le budget alloué. Le template à télécharger saura vous le rappeler et vous aiguiller : “audience ciblée sur Instagram : voyageurs de 25 à 35 ans. Prévoir un post + une story par semaine pendant un mois”.

Bref, ce modèle est digne d’un accompagnement personnalisé, en plus d’être accessible à tous gratuitement.