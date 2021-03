En 2025, on estime que 463 milliards de gigaoctets de données seront créés chaque jour… Un chiffre si énorme qu’il est difficile de se rendre compte de ce qu’il représente vraiment. Depuis quelques années, la masse de contenus publiée quotidiennement rend la tâche de plus en plus difficile pour les marques qui peinent à se démarquer. En 2021, le niveau est devenu si élevé qu’il est nécessaire de repartir des fondamentaux pour repenser profondément la manière dont les contenus sont construits. C’est tout le propos du guide offert par Meltwater.

L’obligation de maîtriser parfaitement les quatre canaux de communication

Les communicants et professionnels du marketing doivent maîtriser tous les canaux de communication à leur disposition pour promouvoir leur entreprise. Dans son livre blanc, Meltwater, entreprise spécialiste de la média intelligence et de l’analyse des médias sociaux, revient sur ces quatre grands canaux en détail : le owned, le earned, le paid et le shared media. En téléchargeant ce guide complet, vous découvrirez comment repenser chaque canal et comment les exploiter de manière fine.

C’est fort de son expérience depuis plusieurs années auprès d’entreprises comme Danone, Canal+, ManoMano ou encore Airbus en matière de technologie que l’entreprise vous livre les meilleurs conseils pour exploiter, associer et mesurer le owned, earned, paid et shared media.

Pour nourrir et enrichir ce guide, Meltwater a également fait appel à de nombreux retours d’expérience et des conseils d’experts d’entreprises leaders dans leur secteur à l’exemple de Uber, Airbnb ou encore HubSpot. Leur témoignage vient éclairer et revitaliser la réflexion portée sur ces différents canaux de communication.

Seul un contenu de haute qualité vous permettra d’augmenter vos performances en owned et en paid. C’est aussi grâce à cette exigence et à cette qualité que vous pourrez activer les canaux du earned et du shared. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc pour découvrir le guide complet du owned, earned, paid et shared media.