Si vous cherchez une nouvelle solution complète pour créer facilement des parcours clients automatisés et personnalisés grâce au marketing automation, avec ActiveTrail vous ne serez pas déçus. Une solution SaaS, 100% en ligne, que vous allez pouvoir tester gratuitement en seulement quelques clics. Après avoir entré vos informations, vous vous retrouverez directement sur le dashboard de l’outil.

Une offre sur-mesure pour les professionnels du marketing

Depuis 2004, année de création de l’entreprise, ActiveTrail se donne les moyens d’offrir une solution sur-mesure aux spécialistes du marketing et du digital. Avec sa panoplie d’outils, la société est en mesure de répondre aux besoins digitaux des marketeurs. Grâce à son service d’emailing cross-canal innovant, la plateforme vous permet de pousser au maximum vos campagnes et d’optimiser votre automation pour gagner du temps. Avec ActiveTrail, vous profiterez également d’une assistance par chat, email et au téléphone extrêmement réactive.

ActiveTrail est une plateforme qui propose plusieurs fonctionnalités : création de campagne emailing, éditeur drag & drop, création de campagnes SMS, création de landing page, création de sondages et de formulaires, suivi des campagnes, A/B testing, intégration API complète, segmentation… Bref, vous l’aurez compris vous pouvez presque tout faire sur cet outil. Sans oublier les nombreuses intégrations proposées par la plateforme. Parmi les principales, citons : Zapier, Magento, Salesforce, ou encore Google analytics.

La simplicité au cœur de la solution d’ActiveTrail

Vous le découvrirez par vous-même : cet outil de marketing automation est avant tout visuel et ergonomique. Assez simple pour qu’un novice puisse créer un scénario en quelques minutes et assez puissant pour gérer les besoins sophistiqués d’un marketeur expérimenté. C’est la force d’ActiveTrail, plateforme sur laquelle vous pourrez aussi mettre en place des triggers marketing : ces “déclencheurs d’actions de marketing automatiques”, bien connus des marketeurs.

Depuis ActiveTrail, vous pourrez aussi envoyer des campagnes SMS. L’intuitivité de la plateforme vous permet l’ajout simple de destinataires et leur organisation en groupes / segments. Il ne vous faudra que quelques minutes pour prendre en main la plateforme et créer vos premières campagnes. L’avantage de la personnalisation des campagnes SMS est que cela ne requiert pas de compétence technique particulière. Enfin, les outils de personnalisation proposés par ActiveTrail pour l’envoi de SMS vous laissent choisir si l’identification de l’expéditeur du message sera le nom de la marque ou du CEO.

Le cœur de la solution proposée par ActiveTrail reste son logiciel emailing. Il permet de concevoir des newsletters professionnelles et personnalisées ainsi que des campagnes de marketing multicanal en quelques minutes. La plateforme vous propose plusieurs dizaines de modèles, l’envoi prédictif… Bref, un logiciel emailing multifonction pour atteindre votre audience, acquérir de nouveaux clients et fidéliser votre clientèle.