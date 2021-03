Aujourd’hui les documents se gèrent au sein de plusieurs applications et d’un grand nombre de dossiers. L’organisation n’est pas toujours optimale et retrouver un document en particulier peut prendre… du temps. De plus, nombreuses sont les personnes à collaborer en ligne sur des documents. Pour ne pas se perdre entre les ressources, les tâches et continuer à communiquer, il existe un outil !

Microsoft Word est né en 1983, depuis de nombreux outils de traitement de texte collaboratifs en temps réel ont vu le jour : Google Docs, Notion.. Mais ces outils ne sont pas nécessairement optimaux ! Typed est un hub de collaboration contextuel qui redéfinit le flux de travail documenté. L’outil sert ainsi à penser, écrire et collaborer de la manière la plus efficace. Il ne remplace pas les outils de base cités plus haut, il les améliore !

Un espace de travail qui intègre les applications du quotidien



Une gestion du flux de travail basé sur les documents

Une fois sur Typed, il est possible de créer un nouveau fichier : doc, ppt ou excel, tout en utilisant l’éditeur de son choix. Pour le moment l’outil ne supporte que les applications Google, mais d’autres sont à venir, comme Notion. Sur la home, les projets les plus récents et/ou ceux de l’équipe sont affichés.

Typed se différencie d’outils comme Dropbox ou Google Drive en offrant une vue complète avec les documents, les ressources utilisées, les tâches à réaliser et enfin des commentaires. Il n’est donc pas nécessaire de cliquer dans un fichier, puis d’ouvrir un document pour voir les retours d’un collègue par exemple.

Typed offre une vue chronologique du flux de travail contrairement aux listes traditionnelles sur d’autres outils de stockage. Il est possible de mieux comprendre et suivre les avancées.

Ouvrir un document dans Typed est simple et offre de nombreux avantages. Toutes les ressources utilisées peuvent être facilement ouvertes, tout en continuant de travailler sur le document. Les ressources peuvent être ajoutées avec un simple glisser/déposer ou bien grâce à une extension. Quand une ressource est utilisée dans un autre document, un lien est créé entre les deux documents.

La barre de recherche unifiée de Typed permet de recherche un document n’importe où : mails, Slack, Asana, Google Drive…

Enfin pour les projets collaboratifs, Typed facilite la chose ! Pour éviter de chercher des heures un document qui a été modifié, par untel, puis untel et au final envoyé une version passée, Typed a la solution. Peu importe l’outil utilisé pour créer le document, Typed enregistre des informations sur toutes les modifications réalisées à un moment précis.

Typed est actuellement disponible en version bêta.