Dans une société en plein bouleversement, entre crise sanitaire et changement climatique, les collaborateurs sont plus que jamais en quête de sens et expriment le besoin de s’investir dans la stratégie RSE de leur entreprise. CitizenWave, la première application collaborative de l’engagement par le développement durable, propose un webinar pour présenter les grandes tendances de la RSE collaborative, le concept de la raison d’être, et les challenges liés à l’engagement des collaborateurs. Laetitia Dumonteil, experte en stratégie et transformation, Dominique Bizaoui, co-fondateur et Chief Product Officer chez CitizenWave, et Roséane Hoyek, Cheffe de projet développement durable chez CitizenWave, donneront leurs conseils pour mettre en place une stratégie RSE inclusive et proactive. Les experts expliqueront également pourquoi l’engagement des collaborateurs est essentiel pour la mise en place d’une transformation RSE des entreprises.

Appréhender et s’approprier le concept de “raison d’être”

Dans ce webinar, Laetitia Dumonteil, Consultante en stratégie et transformation, abordera le concept de la “raison d’être”: Quelles sont les tendances de fonds, comment cette notion centrale s’imbrique-t-elle avec la loi Pacte, quel rôle joue le collaborateur ? Elle expliquera également comment faire en sorte que tous les métiers s’approprient cette “raison d’être”, et quelles innovations collaboratives les entreprises peuvent mettre en place pour atteindre leurs objectifs d’engagement.

Comprendre les avantages d'une stratégie RSE proactive et collaborative

L’accélération des transformations numériques et l’arrivée des Millenials sur le marché du travail poussent les entreprises à se réinventer et anticiper les défis à venir. Capacité à développer de nouveaux leviers de croissance, amélioration de performance économique et financière des entreprises, innovation, maîtrise des risques, meilleure image et sentiment d’appartenance des collaborateurs ; les avantages d’une approche RSE collaborative sont nombreux et nos experts partageront leurs conseils dans le webinar de CitizenWave. Dominique Bizaoui, cofondateur et Chief Product Officer chez CitizenWave, parlera du dialogue avec les collaborateurs et de la prise d’initiatives grâce à des exemples concrets et une présentation de la plateforme de CitizenWave.

Etre à l’écoute des collaborateurs pour optimiser leur engagement

Les collaborateurs expriment un profond besoin de changement. Intervenant également dans ce webinar, Roséane Hoyek, Cheffe de projet développement durable chez CitizenWave, présentera la démarche à adopter pour engager les collaborateurs autour de la co-construction d’une stratégie RSE. D’après plusieurs études récentes, 87% des collaborateurs souhaitent s’engager dans l’économie positive aux côtés de leur entreprise et 6 talents sur 10 sont prêts à refuser un poste dans une entreprise qui ne serait pas suffisamment engagée. Dans ce webinar, il s’agira de comprendre pourquoi l’écoute des collaborateurs est primordiale pour un engagement authentique et comment CitizenWave permet aux collaborateurs de s’impliquer dans une démarche sociétale et environnementale concrète.

Les clés du succès d’une stratégie RSE idéale résident dans l’implication de toutes les parties prenantes et notamment des collaborateurs, et dans l’intégration de ces principes à la base de la raison d’être de l’entreprise. Ce webinar de CitizenWave apportera les éléments de compréhension pour la mise en place d’une stratégie RSE efficace, sincère, sans greenwashing, et innovante pour impliquer des collaborateurs en quête de sens.