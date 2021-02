En amont de la journée internationale des droits des femmes, Hubspot propose, comme chaque année depuis 2016, une série de conférences en ligne gratuites menées par un panel 100% féminin le 3 mars prochain. Autour de l’angle “Choose to challenge”, les expertes d’IBM, LinkedIn, Naturalia, Welcome to the Jungle, Forbes, FREENOW, Google et Zuma agency, présenteront les nouvelles stratégies digitales de la relation client et donneront leurs conseils pour attirer, interagir et fidéliser les audiences des marques. Inscrivez-vous maintenant pour participer à cet événement unique dont la démarche (encore trop rare) promet une belle dose d’inspiration au féminin.

Les femmes moins visibles que les hommes dans le secteur du digital

Ce n’est pas la première fois qu’Hubspot entame une démarche inclusive mettant en avant l’expertise des professionnelles du marketing. En 2016 déjà, l’entreprise organisait son événement en ligne au panel exclusivement féminin pour parler tactiques, technologies et tendances du marketing et de la vente. Depuis, ces conférences annuelles inspirantes, appelées CX Spotlight, agrègent des milliers de participant.e.s issus de PME et de grandes entreprises. Centrées autour de l’expérience client, les conférences seront portées par un brillant panel d’intervenantes de chez IBM, LinkedIn, Naturalia, Welcome to the Jungle, Forbes, FREENOW, Google et Zuma agency !

Si la relation client a changé, est-elle pour autant au cœur des stratégies digitales des entreprises ? Les intervenantes des conférences CX Spotlight du 3 mars prochain apporteront leur expertise et donneront leurs conseils pour maximiser ses performances et gagner en notoriété.. Il s’agira de découvrir les conseils des expertes sur les changements opérés auprès de leurs équipes marketing, business et commerciales afin d’accélérer leur croissance et fédérer leur communauté.

Un panel féminin haut de gamme pour des expertises marketing précises

L’événement débutera par une introduction 100% Diversité et Inclusion, menée par Mounira HAMDI, cofondatrice de l’association Diversidays, spécialiste des sujets de diversité dans la Tech, et Frédérique Montrésor, CEO d’Action’elles et experte en stratégie digitale. Puis, se succèdera une multitude d’échanges suivant l’angle ambitieux d’International Women’s Day : “Choose to Challenge”. Comprendre: « décidez de relever le défi, ne vous retenez pas”. Un bel encouragement pour l’empowerment des femmes !

Alex De Las Heras, Head of Brand and Communications chez Welcome to the Jungle expliquera, entre autres, comment challenger son entreprise pour construire une marque durable.

“Créer une marque durable, c’est être capable d’honorer la promesse de votre marque, chaque jour, à chaque point de contact”, Alex De Las Heras Head of Brand and Communications chez Welcome to the Jungle.

Puis, Philippa Launay, Managing Director chez Zuma, et Amélie Ebongué, experte des réseaux sociaux et consultante pour des organisations de renom comme la FIFA, expliqueront comment réussir sa stratégie de contenus. Elles présenteront les dernières tendances et perspectives sur le futur du content marketing en adressant notamment les différentes spécificités à l’ère du Covid, les changements et challenges à venir, et partageront les bonnes pratiques.

« Les tendances de consommation sont en grande mutation, il faut en tenir compte pour réussir sa stratégie de contenu et engager les audiences par des expériences digitales exemplaires », Philippa Launay, Managing Director chez Zuma.

D’autres femmes leaders dans l’industrie du numérique interviendront également lors des conférences pour parler de la communication en temps de crise. Sidonie Tagliante, Director Marketing et RSE chez Naturalia, expliquera comment Naturalia a fédéré sa communauté avec une stratégie de marketing vertueux.

“Les marques ont un rôle à jouer en termes d’engagement pour la planète et une consommation saine. L’éthique des marques est devenue une priorité pour les Français.e.s. L’identité de marque a pris beaucoup de place. Il est primordial de se recentrer et d’être humble tout en rassurant les consommateur.trice.s. Plus que jamais, la communication de marque doit avoir une utilité”, Sidonie Tagliante, Director Marketing et RSE chez Naturalia.

Isabelle Weisbecker, Head of Marketplaces, Fashion & Home GS1 France, et Nabila Moumen, Channel Consultant Partner Success chez HubSpot, expliquerons comment challenger le e-commerce et comment elles ont vu naître “une forme de solidarité commerciale entre grands et petits”. D’après les expertes, en 2020 la France aurait rattrapé son retard face à la digitalisation en se recentrant sur davantage de local. Pauline Butor, Head of Branding, YouTube & Media ads solutions chez Google reviendra sur les stratégies publicitaires à fort impact et comment manier les bons outils de personnalisation.

Enfin, la dernière intervention de la journée du CX Spotlight 2021 permettra à Isabelle Tisserand, CMO France chez IBM et Marion Cabanel, Global B2B Marketing Director chez FREENOW, d’illustrer comment l’alignement entre les équipes marketing et commerciales a permis à IBM et FREENOW de se réinventer.

“Plus que jamais avec les comportements d’achat hybrides passant du digital au physique il est absolument nécessaire que le marketing et les ventes travaillent de façon très alignées”, Isabelle Tisserand, CMO chez IBM.

Appliquer les principes de diversité aux équipes… et aux clients

La cristallisation des problématiques liées à la diversité et l’inclusion se ressent davantage chaque année au sein des sociétés et entreprises. On ne manque malheureusement pas d’exemples d’inégalités structurelles flagrantes et de racisme systémique dans les organisations. Une fois le constat fait, il s’agit de prendre des décisions, d’agir pour abolir injustices, discriminations et monopoles.

Cet événement virtuel dédié à l’expérience client se terminera sur un panel de discussion autour des thématiques de diversité et l’inclusion en entreprise. Doit-on parler d’égalité ou d’équité ? Quelles sont les bonnes pratiques pour la diversité et l’inclusion en entreprise ? Doit-on attendre des entreprises qu’elles appliquent les mêmes principes de non-discrimination indistinctement à leurs client.e.s et à leurs employé.e.s ? Qu’en est-il de la personnalisation ? Peut-elle se faire inclusive ? Pour répondre à ces questions, Sidonie Tagliante (Naturalia) sera accompagnée de Thuy Nguyen, CMO France (Forbes), de Louise Beveridge, CEO & Founder (Juste), et de Daniella Tchana, CEO de BESMART-Edu & Fondatrice Les Olympiades Féminines de Maths. Le CX Spotlight 2021 gratuite animée exclusivement par des femmes leaders de l’industrie se tiendra le mercredi 3 mars et promet des discussions et éclairages précis autour des nouveaux challenges de la relation client, à l’aune des sujets de diversité et inclusion en entreprise.