Sur les vidéos, il est commun d’ajouter de la musique. Pour mettre en arrière-plan d’une interview, souligner certaines émotions ou donner un rythme à la vidéo, la musique fait toujours son petit effet. Problème : il est difficile de trouver de la musique pertinente, libre de droits et gratuite. Si vous voulez mettre le dernier son de Booba et son remix de Barbie Girl, il faut payer et ça coûte cher…

Il existe des plateformes pratiques qui proposent de la musique réalisée par des créateurs et sans problèmes de copyright, comme Uppbeat ! Des chansons il y en a pour tous les goûts ! En fonction des envies ou du type de musique recherché, l’outil permet de trouver rapidement une chanson adaptée.

« Le Spotify des créateurs »

Une fois sur Uppbeat, une recherche de musique, d’artiste ou style peut être faite directement via la barre de recherche. Ensuite, des sélections, un peu comme des playlists sont proposées avec des thématiques comme Mood, vibe d’arrière-plan, drôle, cinematic…

Des recherches peuvent être faites avec des tags. Dans la catégorie Energy, on retrouve : Calm, Moderate, Energetic, Intense, Growing. En fonction de la vidéo, une musique avec une voix masculine ou féminine, sans voix ou bien juste instrumentale peut être trouvée. Enfin, il est possible de rechercher des musiques en fonction de la durée, entre 0 et 10 minutes.

Via Uppbeat, certains titres peuvent être ajoutés en favoris, mais aussi dans des playlists personnalisées.

Pour télécharger une musique, un compte doit être créé sous Uppbeat. Ce dernier est gratuit, permet de télécharger 10 musiques par mois, de découvrir des artistes et surtout de ne pas avoir de problème avec le copyright. Une offre payante est également proposée à 6,99 euros par mois. À ce prix, il n’y a pas de restrictions sur le nombre de titres téléchargés, les morceaux « premium » sont accessibles et pas de publicité !

Toutes les musiques peuvent être utilisées sur Reels, TikTok, Facebook, mais pas sur du contenu sponsorisé.