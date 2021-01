La crise du Covid-19 a propulsé le télétravail sur les devants de la scène depuis bientôt un an. Selon cet article, 1 Français sur 7 était en télétravail en septembre 2020 et les chiffres ne cessent d’augmenter depuis. La plupart des entreprises mettent tout en œuvre pour faciliter le travail à domicile à leurs employés. Mais il reste une source de complication pour beaucoup d’entre-nous, notamment à cause de la difficulté à séparer sa vie privée et de sa vie professionnelle, au manque de matériel performant ou à la baisse de moral. Alors comment optimiser le télétravail ? Voici quelques astuces pour télétravailler dans les meilleures conditions.

S’équiper d’un matériel performant

La clé pour télétravailler dans de meilleures conditions est de s’équiper d’un matériel de qualité. Sans surprise, faites-en sorte de vous munir d’un ordinateur portable ou d’un PC si votre entreprise ne vous en fournit pas. Vous pouvez également équiper votre nouveau bureau d’un deuxième écran pour pouvoir travailler sur plusieurs logiciels en même temps et accroitre votre confort. Si vous n’aimez pas travailler avec le pavé tactile de votre ordinateur portable, utilisez une souris (avec ou sans fil), beaucoup plus pratique.

Parmi le matériel utile pour optimiser son télétravail on retrouve l’imprimante. Cette dernière vous permet d’imprimer des documents importants ou des contrats que vous devez signer rapidement. Il est important de bien connecter votre matériel à votre ordinateur et d’avoir des cartouches d’encre à votre disposition pour éviter les pannes. Si votre imprimante ne reconnait pas les cartouches d’encre, vérifiez si vous disposez de modèles compatibles.

Miser sur des appels vidéo de qualité

La visioconférence a une place primordiale dans vos journées de télétravail. Les outils comme Zoom, Skype ou Microsoft Teams facilitent la communication entre vos collègues. Grâce à ces réseaux sociaux, vous gardez un lien social avec vos collègues et vous pouvez faire des meetings à tout moment pour continuer à travailler sur vos projets. Et pour que tout fonctionne pour le mieux, vous avez besoin d’une connexion Internet de qualité. Choisissez donc la pièce où la connexion Wi-Fi est la meilleure pour travailler. Pour un meilleur Wi-Fi, vous pouvez également installer votre boxe à un endroit stratégique de votre logement, comme dans la pièce centrale et loin des angles d’une pièce afin d’éviter les interférences.

De plus en plus de marques d’équipements High-Tech prennent en compte les outils de visioconférence. C’est le cas de Dell qui vient de concevoir un moniteur doté d’un bouton Microsoft Teams pour faciliter les appels vidéos. Le but étant de donner un accès rapide à la visioconférence pour améliorer la qualité du travail à domicile.

Créer sa bulle pour un meilleur télétravail

Vous avez l’équipement nécessaire et la bonne connexion Internet ? Alors il ne vous reste plus qu’à vous créer une petite routine pour optimiser votre télétravail. Créez-vous d’abord une atmosphère propice à la concentration. Privilégiez un lieu lumineux et plutôt silencieux dans votre appartement ou votre maison. Si vous êtes plusieurs à télétravailler dans la même pièce, vous pouvez vous créer une bulle de concentration en vous équipement d’un casque audio. Vous pourrez ainsi mieux communiquer durant vos appels vidéos sans déranger vos colocataires. Pensez à organiser votre travail et à faire des pauses régulièrement. L’objectif étant de garder un rythme de vie propice à votre épanouissement personnel et professionnel.