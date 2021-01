Avec la crise sanitaire de la COVID-19, la vie au bureau, la vie sociale a changé. Pour de nombreuses personnes, professionnels ou étudiants, les interactions se limitent à des visionconférences. Plus de contact physique, plus de pause café… Un élément pourtant essentiel pour le bien-être au travail.

Avec Teamflow, Florent Crivello et son équipe ont décidé de créer un espace où les équipes peuvent se retrouver malgré la distance. Le projet est né alors qu’il travaillait chez Uber et lui et son équipe sont passés en travail en remote. La camaraderie avait disparu…. Le travail en remote est aujourd’hui ancré et représente le quotidien de beaucoup de personnes.

Se sentir au bureau, même depuis la maison



Le remote présente des avantages et avec Teamflow, l’objectif est de supprimer les inconvénients de ce dernier. Ainsi l’outil permet par exemple de n’entendre et d’être entendu que par les personnes à proximité, de fermer la porte du bureau pour avoir une conversation privée, jouer à des jeux ou échanger dans l’espace commun, écrire sur un tableau blanc ou encore prendre des notes durant une réunion.

Teamflow propose également des « apps » comme des post-its sur lesquels tout le monde peut écrire : dashboard, dessin, to do list… Par ailleurs, contrairement à des bureaux physiques limités dans l’espace, les bureaux virtuels sont illimités !

Comme dans les bureaux physiques, il est possible d’avoir les mêmes interactions, mais à distance et donc de manière virtuelle ! Avant pour échanger avec quelqu’un il suffisait de se lever de son bureau. Aujourd’hui il faut ouvrir Slack, envoyer un message, un lien Zoom… c’est assez long.

Teamflow est un outil payant dont l’abonnement varie de 15 à 25 dollars par mois et par siège ! Les deux offres permettent d’avoir un nombre illimité d’invités et de réunions.

Un outil pratique qui permet de limiter les frictions, faciliter les collaborations, les échanges et peut booster la productivité des collaborateurs !