Dès le samedi 23 janvier, les joueurs de Fortnite auront l’occasion d’acheter de nouveaux skins à l’effigie d’équipes de football. 23 d’entre elles sont mises à l’honneur, mais on peut toutefois regretter l’absence d’équipes emblématiques parmi celles-ci.

10 nouvelles tenues, avec des variantes masculines et féminines, et compatibles avec les 23 équipes seront disponibles. On y trouve notamment des maillots mais également des survêtements à manches longues : en possédant l’une de ces tenues, il est possible de choisir parmi les clubs celui que l’on veut arborer. 10 championnats issus du monde entier sont représentés, à l’image de l’A-League (le championnat d’Australie) ou encore de la J1 League (première division japonaise).

Voici les 23 équipes disponibles :

Manchester City FC (Premier League)

Juventus (Serie A)

AC Milan (Serie A)

Inter Milan (Serie A)

AS Roma (Serie A)

Seattle Sounders FC (MLS)

Atlanta United FC (MLS)

Los Angeles FC (MLS)

Santos FC (Championnat du Brésil – Série A)

Wolverhampton Wanderers FC (Premier League)

West Ham United FC (Premier League)

Sevilla FC (LaLiga Santander)

Sporting CP (Primeira Liga)

Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

FC Schalke 04 (Bundesliga)

VFL Wolfsburg (Bundesliga)

Rangers FC (Scottish Premiership)

Celtic FC (Scottish Premiership)

Cerezo Osaka (J1 League)

Melbourne City FC (A-League)

Sydney FC (A-League)

Western Sydney Wanderers (A-League)

EC Bahia (Championnat du Brésil – Série A)

On remarque l’absence d’équipes évoluant en Ligue 1, mais également celles de certains des plus grands clubs du monde, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich ou encore le Liverpool FC. Par ailleurs, Fortnite va ajouter un nouvel emote (les danses des personnages) basé sur la célébration iconique de Pelé avec le poing en l’air. Les joueurs ont eu l’occasion de remporter cet emote ainsi que les nouveaux skins le 20 janvier lors du tournoi « Pelé Cup », et Epic Games en organise un autre ce 21 janvier. Baptisé « Faze City Cup », il s’agit d’une nouvelle occasion pour obtenir ces éléments gratuitement.

Enfin, le titre introduit un nouveau jeu basé sur le football dans Fortnite Créatif. « Les joueurs utiliseront leur corps, leurs pioches, leurs power-ups, leurs accélérations et bien d’autres choses encore pour essayer de battre leurs adversaires et de sortir vainqueur de ce mode de jeu de type 4v4. Chaque jeu comporte deux tours, les gagnants s’affrontant et les autres équipes se battant pour la 3e et la 4e place dans un autre match », explique Epic.

Ce n’est pas la première fois que Fortnite introduit des éléments sportifs à sa plateforme : en 2018, ce fut le cas avec la NFL, le championnat d’élite de football américain. Pour rappel, le Battle Royale connaît un succès inédit depuis sa sortie en 2017. Grâce à son titre phare, Epic Games a ainsi réalisé un bénéfice de 3 milliards de dollars en 2018.