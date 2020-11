S’Il y a UN bon moment pour s’équiper d’un VPN, le Black Friday qui intervient en plein confinement pourrait être clairement la bonne opportunité de passer le cap.

Après tout, c’est à cette période que les deals alléchants affluent et dans ce moment si particulier de confinement ou notre fenêtre vers l’extérieur est réduite à notre écran, un VPN devient encore plus utile. Utile pour protéger la navigation mais également pour élargir son accès au contenu sur des plateformes de streaming légales.

PureVPN revient avec un deal tout beau tout propre pour le Black Friday au tarif de 1,18 € HT par mois au lieu de 9,60 €. soit 71 € au lieu de 576 € avec -88% de réduction sur le forfait de 5 ans. L’application est compatible Windows, Mac, Android, iOS.

Caractéristiques générales PureVPN

Le VPN propose 10 connexions multiples en lieu et place de 5 habituellement. Avec PureVPN, vous pourrez notamment accéder au catalogue étranger comme Netflix USA.

Comme vous le savez probablement, si la bibliothèque Netflix a un tronc commun de contenus, chaque pays possède des catalogues locaux. PureVPN permet de profiter de ces derniers en les débloquant grâce à une localisation dans le pays souhaité. Plébiscité par ses clients, le VPN offre la possiblité de se connecter à 7 régions Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon), Amazon Prime, BBC iPlayer UK, ITV UK et bien d’autres. En complément, le vpn facilite l’achat l’accès aux prix les plus bas en jouant sur les différences de prix entre les régions (par exemple sur les jeux vidéo sur Steam, sur les billets d’avion, etc). Enfin, PureVPN vous protège quelque soit votre lieu grâce à la protection WIFI publique.

Des nouveautés chez PureVPN

PureVPN revient avec de nouvelles améliorations :