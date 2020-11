Le stack technique, marketing, sales, communication etc est un des éléments incontournables du succès d’une entreprise, c’est peu de le dire.

S’armer des meilleurs outils pour monter la plus belle boîte possible est nécessaire, mais représente un certain investissement pour obtenir le meilleur setup de solutions du marché. Tout ceci à un prix et explorer des chemins de traverse pour faire baisser les coûts est parfois une question de survie.

nofollow est la première plateforme française d’offres exclusives à destination des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’avantages et réductions pour s’équiper des meilleurs logiciels pro du marché : Alors pourquoi se contenter de solutions douteuses alors qu’on peut viser de Saas solides et reconnus ?! “La raison d’être de Secret est de permettre aux entrepreneurs de réaliser de fortes économies lorsqu’ils développent leur activité afin de permettre vraiment à tous les porteurs de projet de se lancer” commente Jean-Loup Karst, co-fondateur de Secret.

Et à y regarder de plus près, on est vraiment sur du deal solide :

5 000$ de crédits AWS (valable pour les clients existants)

1 000$ de crédits Airtable (valable pour les clients existants)

1 000$ de crédits Notion (valable pour les clients existants)

Des milliers d’euros de transactions sans frais Stripe (valable pour les clients existants)

9 mois gratuits avec Sendinblue

500$ de crédits Bubble

6 mois gratuits avec Typeform

10 000$ de crédits Freshworks

1 000$ de crédits Miro

… Et bien d’autres !

Des réductions sur les logiciels pour tout type de besoin

Secret couvre tous les besoins des entrepreneurs en proposant des offres parmi plus de 150 logiciels pour le CRM, l’emailing, l’hébergement web, la comptabilité, la gestion de projets, etc..

Inscrivez-vous à joinsecret.com et bénéficiez de 30% de réduction sur tout abonnement Secret avec le code BLACKFRIDAYSD jusqu’au 30 novembre ! Devenir membre vous permet d’accéder à toutes les offres en illimité !