À l’ère des fake news, des élections présidentielles américaines ou encore de la COVID-19, la véracité des informations et la neutralité politique sont deux éléments essentiels. Les actualités circulent rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Les médias sont pour la plupart orientés politiquement, ce qui amène des biais dans la transmissions des informations.

Pour palier à cela, Ground News Bias Checker est une extension gratuite, qui permet d’obtenir une seconde opinion sur les actualités lues. À chaque fois qu’un article est lu, l’extension permet de comparer avec d’autres médias couvrant le même sujet la manière dont le sujet est traité, par rapport à tout l’éventail politique. Peu importe où les actualités sont diffusées, directement sur les sites ou bien via les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ou encore Reddit, l’outil montre l’orientation politique de l’article, et celle des autres médias ayant traité l’information. L’extension est disponible sur Chrome, mais également Firefox, Edge, Brave ou encore Opera.



Se faire sa propre idée d’une actualité, avec plusieurs sources

Peu importe le média sur lequel, une actualité est lue, il y a toujours des biais ou plutôt un parti pris. Grâce à l’extension il est possible de lire une même information traitée de différentes manières, afin de se faire sa propre option. Plus de 50 000 sources sont disponibles et sont vérifiées plusieurs fois. Pour faciliter la compréhension des biais, un code couleur est mis en place : bleu pour « la gauche » et les libérateurs et rouge pour « la droite » ou les conservateurs.

L’extension offre diverses options pour naviguer en fonction de thématiques, lieu, personnes ou encore média. Ground News Bias Checker offre une couverture internationale de l’actualité et permet de filtrer les actualités en fonction des intérêts de chacun.

L’extension apparaît de manière superposée, lorsqu’une information est publiée sur Facebook par exemple, afin de ne pas interrompre la navigation. En un clic, il est possible d’accéder à une agrégation de la manière dont les autres sources rendent compte de la même actualité.

Ground News propose également une application iOS et Android, pour profiter d’actualité provenant de plus de 50 000 sources !