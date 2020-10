Apple Music va-t-il devenir le MTV 2.0 ? Le service de streaming musical a lancé, ce lundi 19 octobre 2020, une chaîne spécialement dédiée aux clips vidéo avec également des exclusivités.

Le nouveau MTV

La chaîne, logiquement baptisée Apple Music TV, est disponible via les applications Apple Music et Apple TV. Pour l’instant, seuls les habitants des États-Unis, pays où le streaming représente 80 % des revenus de l’industrie musicale, peuvent en profiter. La firme de Cupertino n’a pas donné d’indication quant à un éventuel déploiement dans le reste du monde.

Pour commencer, la chaîne propose les clips vidéo des 100 chansons les plus streamées sur Apple Music outre-Atlantique, et elle va également offrir du contenu en exclusivité avec des premières tous les vendredis à commencer par les clips des morceaux « 777 » de Joji et « Goergeous » de Saint Jhn, qui seront diffusés ce vendredi 23 octobre.

Un jour auparavant, le jeudi 22 octobre, Apple Music TV va célébrer la sortie du nouvel album de Bruce Springsteen, « A Letter to You ». Pour cette occasion, la chaîne va diffuser des clips du chanteur ainsi qu’une interview avec Zane Lowe, présentateur de la radio Apple Music, et un événement en direct avec les fans du « Boss ».

Apple diversifie son contenu

Si cette chaîne rappelle les grandes heures des années 2000, le média Gizmodo note que ce lancement a probablement été pensé pour venir concurrencer YouTube, qui domine le marché des vidéoclips depuis le début des années 2010. On ignore en revanche si des documentaires musicaux seront diffusés sur Apple Music TV, la marque à la pomme a en effet produit « The World’s a Little Blurry », un film sur la chanteuse Billie Eilish qui sortira prochainement sur Apple TV+. Le service de streaming en propose par ailleurs davantage.

Depuis son lancement, Apple Music a tenté de se diversifier en proposant par exemple des concerts en exclusivité ou encore des radios. Au mois d’août dernier, la marque à la pomme annonçait la sortie de deux nouvelles stations sur sa plateforme : Apple Music Hits et Apple Music Country. Il faut dire que son concurrent numéro 1, Spotify, lui donne du fil à retordre avec ses plus de 100 millions d’abonnés à travers le monde…