Nintendo a dévoilé de nouvelles informations sur son jeu Mario Kart Live: Home Circuit. Combinant console et réalité augmentée, il va vous permettre de parcourir des circuits dans votre propre salon.

Un circuit à faire soi-même

Annoncé le mois dernier, Mario Kart Live a enfin eu droit à une présentation poussée. Pour y jouer, il faudra acheter le kit composé d’un petit karting muni d’une caméra et de quatre portiques en carton, le tout pour 99 dollars, et posséder une Nintendo Switch. Niveau personnage, vous n’aurez le choix qu’entre Luigi et Mario, mais vous aurez accès à de nouveaux costumes au fur et à mesure, ces derniers seront bien entendu uniquement disponibles via le jeu et pas sur le kart physique. Il faudra ensuite télécharger l’application Switch et scanner un code QR avec la caméra du kart pour débuter.

Lorsque vous jouerez, vous verrez une version animée de votre kart sur votre écran qui parcourera votre domicile. Vous pourrez composer vous-même le circuit à l’aide des portiques fournis, et Nintendo conseille même d’ajouter davantage d’obstacles sur le chemin pour rendre l’expérience plus poussée. Comme dans un jeu Mario Kart classique, vous aurez le choix entre plusieurs vitesses de courses, et la firme nippone a livré des indications quant à la taille du circuit selon la rapidité que vous souhaitez : les courses en 200cc nécessiteront ainsi plus d’espace que celles en 100cc. Entre 3 et 3,6 mètres carrés d’espace libre (sans obstacles comme des meubles ou un canapé) doivent être accessibles pour en profiter pleinement.

Différents modes de jeux seront disponibles

Le jeu propose des modes différents : la course personnalisée vous permet de réaliser un circuit qui vous est propre, en ajoutant divers objets sur le parcours par exemple. Le contre-la-montre, comme son nom l’indique, vous invite à réaliser le circuit le plus rapidement possible, tandis que le mode principal du jeu est bien sûr le Grand Prix. Ce dernier inclut 24 courses différentes durant lesquelles vous devrez affronter les fameux sbires de Bowser, les Koopalings. À l’instar de Mario Kart, les objets récupérés pendant la course influent l’expérience de jeu : une carapace rouge arrêtera net votre kart, et un dérapage bien effectué lui fera prendre de la vitesse. Vous pourrez également récolter des pièces afin de débloquer de nouvelles options.

Vous aurez par ailleurs l’occasion d’affronter vos proches, à condition qu’ils possèdent leur propre kart, dans les modes personnalisés et Grand Prix. Le mode multijoueurs est disponible jusqu’à quatre personnes, mais le monde en ligne, comprenant des joueurs du monde entier, n’a pas encore été évoqué.

Mario Kart Live: Home Circuit sera disponible dès le 16 octobre, et lorsque l’on voit l’immense popularité de la version mobile du jeu culte, Mario Kart Tour on peut s’attendre à un nouveau succès retentissant pour Nintendo.