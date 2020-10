La crise sanitaire que nous traversons depuis le début de l’année 2020 met en lumière de nombreux défis pour les entreprises. Si le télétravail est évidemment la forme de collaboration la plus adaptée pour favoriser la distanciation sociale des équipes, il s’agit également d’un véritable enjeu pour les managers. Ils doivent à tout prix garder le lien pour continuer de soutenir, d’encourager ou simplement de faire en sorte que leurs équipes puissent collaborer dans les meilleures conditions. Jamespot, l’éditeur français de logiciels SAAS spécialisé dans les réseaux sociaux d’entreprise et les solutions collaboratives, organise un webinar le 6 octobre à 14h30 pour traiter ce sujet.

Avec la reprise épidémique que nous traversons actuellement il n’y a plus de place pour le doute : le télétravail complet ou partiel sera notre quotidien pendant encore de longs mois. Certains apprécient cette méthode de collaboration et considèrent même qu’ils sont plus productifs à la maison, tandis que d’autres ont du mal à trouver le bon équilibre et à se concentrer sur leurs tâches professionnelles. Que vous soyez dans la première situation ou dans la deuxième, vous allez devoir vous y habituer. Avec le télétravail, apparaissent des problèmes de communication entre les équipes, voire de collaboration et donc de management pour les managers.

Pour tenter de répondre à toutes vos questions, Jamespot organise un webinar mardi 6 octobre à 14h30 où il sera question de traiter les points suivants :

Manager, communiquer, collaborer… en période de télétravail

La solution collaborative Jamespot pour relever les défis du télétravail

Questions/réponses pour répondre à toutes vos interrogations

Pour aborder la question des défis du télétravail, plusieurs intervenants seront présents : Fatou Thera et Antoine Cuau, deux experts Jamespot qui accompagnent les entreprises à structurer technologiquement le travail à distance. Ces deux experts vous livreront des pistes pour comprendre comment manager vos équipes au cours de la période si compliquée que nous traversons. L’idée est que vous puissiez repartir avec des conseils et des outils. Les intervenants Jamespot vous présenteront les fonctionnalités proposées par leur solution de plateforme collaborative.

Saviez-vous qu’avant le confinement, seulement 25% des entreprises françaises avaient déjà expérimenté ce nouveau mode de collaboration ? Aujourd’hui, la plupart des entreprises qui le peuvent ont mis leurs équipes en télétravail. Les managers ne peuvent pas improviser. Le rôle sera déterminant pour l’avenir de leur entreprise.

Comme d’habitude si vous n’êtes pas disponible sur le créneau du 6 octobre à 14h30, vous pourrez visionner le webinar en replay. Néanmoins, n’oubliez pas de vous inscrire. Dernier conseil : préférez Chrome ou Safari pour une expérience optimale.