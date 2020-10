La e-réputation des entreprises est devenue un sujet majeur sur lequel les dirigeants sont prêts à investir. Talkwalker, une entreprise qui édite une solution robuste de social listening primée utilisé aujourd’hui par des entreprises comme Adidas, Accor Hotels ou encore Crédit Agricole, présente Conversation Clusters, un outil pour visualiser instantanément les données agrégées autour d’un sujet commun.

Le véritable atout de cette plateforme est qu’il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des données pour pouvoir l’utiliser. Quelques minutes suffisent pour extraire, traduire et exploiter les données de votre choix, sur les sujets recherchés.

Identifiez les macro-tendances

L’un des premiers cas d’usage particulièrement intéressant de Conversation Clusters est la possibilité d’identifier et d’exploiter ce que Talkwalker appelle des macro-tendances. Objectif : prendre de la hauteur sur votre marché. En 2020, l’accès aux données n’est pas la partie qui pose problème. Toute la difficulté réside dans leur exploitation pour définir des tendances significatives. C’est justement sur ce point que l’outil de Talkwalker va pouvoir vous aider.

Talkwalker prend ainsi l’exemple de l’industrie automobile. Quand on se plonge dans les sujets conversationnels du secteur, on voit émerger plusieurs grandes tendances : le sport automobile, les voitures électriques, les clips musicaux. Oui oui, vous avez bien lu. Conversation Clusters a permis d’identifier qu’il y a une bulle de conversation assez importante sur les voitures qui apparaissent dans les clips. Une tendance a priori indétectable sans un tel outil.

Vous pouvez savoir précisément ce qu’il se dit sur n’importe quel marché en identifiant les conversations les plus “populaires” et ainsi adapter votre communication, voire même transformer votre produit en fonction des attentes du marché. Une fois que vous aurez identifié une tendance macro, vous pourrez approfondir votre recherche avec une requête ciblée pour obtenir plus d’informations sur les autres tendances émergentes de l’industrie.

Une solution capable de détecter les tendances émergentes

Conversation Clusters est également capable de vous aider à prédire les grandes tendances de demain en se plongeant dans ce qui se dit actuellement à des échelles réduites, afin de cibler des sujets de communication émergents. Grâce à ses insights, les communicants peuvent créer de meilleurs contenus, ceux qui anticipent les attentes des audiences cibles.

Pour créer un contenu optimal, il faut être en mesure d’anticiper et de prévoir les sujets qui feront les conversations. La solution de Talkwalker permet justement de se plonger dans les grandes tendances actuelles pour trouver le bon angle et maîtriser exactement ce qu’il se dit sur un sujet précis. Un excellent moyen de se différencier de ses concurrents qui n’auront probablement pas cette vue d’ensemble.

L’exemple des “fruits moches” est une excellente illustration de la place qu’occupent les conversations émergentes dans une industrie. Si ce sujet prend de plus en plus de place aujourd’hui dans la thématique plus large du gaspillage alimentaire, il s’est longtemps développé dans les interstices d’autres thèmes. Les consommateurs s’interrogeaient alors notamment sur la consommation des produits alimentaires “laids”, ou “difformes” et les marques de l’industrie alimentaire qui bénéficiaient d’une vue panoramique sur les conversations ont pu préempter cet espace en adaptant leur contenu sur la thématique avant que l’espace de communication ne soit trop évident et que leurs concurrents prennent la parole.

Les insights consommateurs peuvent améliorer votre communication

On parle ici d’intelligence conversationnelle. L’idée est d’écouter ce que disent vos clients / prospects sur des produits ou services similaires aux vôtres. Une technique qui doit vous permettre d’identifier les points faibles de vos concurrents afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Idéal avant le lancement d’une campagne de communication de grande envergure par exemple. Que veulent vraiment voir ou entendre vos segments cibles ? C’est la question à laquelle Conversation Clusters apporte des éléments de réponse.

Dans le cas du lancement d’une nouvelle box Internet, Conversation Clusters a par exemple permis à l’un de ses clients d’identifier les problématiques rencontrées par les consommateurs d’un produit similaire avant même son déploiement sur le marché. L’analyse des clusters négatifs a permis d’identifier les problèmes que la marque devait anticiper et ne pas reproduire. Les clusters positifs quant à eux ont permis à la marque d’identifier les bons sujets à aborder dans sa campagne de communication.

Un outil pour contribuer à l’innovation sur le produit

L’écoute des conversations des consommateurs peut également alimenter la réflexion des départements produit. Détecter les retours sur son offre et celle de ses concurrents qui ne passent pas par les canaux officiels comme le service client ou les avis laissés par les utilisateurs vient enrichir la compréhension des usages. La solution offre également la possibilité d’entrer dans les conversations thématiques et de faire émerger des problématiques latentes.

Ainsi, un client mondialement connu et spécialisé dans les cosmétiques a utilisé l’outil de Talkwalker pour prévoir les tendances des fonds de teint, des mascaras, des rouges à lèvres et des produits de soins de la peau. Une analyse qui aura permis à cette entreprise d’identifier un problème majeur rencontré par les consommateurs : l’adhérence. Suite à ce travail, un produit avec une texture très légère a pu voir le jour. Toujours grâce à Conversation Clusters, ce même client a pu identifier les micro-influenceurs qui parlaient de ce sujet pour leur envoyer des échantillons.